Ще одна країна перетнула позначку в 1 млн за кількістю випадків Covid-19

Зараз у країні зафіксовано 1 013 747 випадків захворювання

Країна увійшла до списку 15 країн, де кількість інфікованих перевищила позначку в один мільйон

За даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя, у Польщі кількість зафіксованих випадків Covid-19 перевищила мільйон. Про це свідчать дані дашборду ВООЗ.

Зараз у країні зафіксовано 1 013 747 випадків захворювання і 18 208 смертей. Піковий приріст нових хворих був у середині листопада – за тиждень з 9 по 15 листопада захворіли 169 478 осіб. Пік смертності припав на кінець місяця (23 – 29 листопада) – 3 459 смертей.

Нагадаємо, що Іран перетнув позначку в 1 млн осіб за кількістю інфікованих Covid-19.

Крім того, в Італії за добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей.

Зазначимо, кожні дев'ять секунд у світі помирає хворий на коронавірус.

Як відомо, у світі вже 65 млн випадків Covid-19. Україна на 17 місці за кількістю інфікованих.