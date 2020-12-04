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    У світі

    Ще одна країна перетнула позначку в 1 млн за кількістю випадків Covid-19

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    Зараз у країні зафіксовано 1 013 747 випадків захворювання - Ще одна країна перетнула позначку в 1 млн за кількістю випадків Covid-19
    Зараз у країні зафіксовано 1 013 747 випадків захворювання
    Фото з відкритих джерел

    Країна увійшла до списку 15 країн, де кількість інфікованих перевищила позначку в один мільйон

    За даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя, у Польщі кількість зафіксованих випадків Covid-19 перевищила мільйон. Про це свідчать дані дашборду ВООЗ.

    Зараз у країні зафіксовано 1 013 747 випадків захворювання і 18 208 смертей. Піковий приріст нових хворих був у середині листопада – за тиждень з 9 по 15 листопада захворіли 169 478 осіб. Пік смертності припав на кінець місяця (23 – 29 листопада) – 3 459 смертей.

    Нагадаємо, що Іран перетнув позначку в 1 млн осіб за кількістю інфікованих Covid-19.

    Крім того, в Італії за добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей.

    Зазначимо, кожні дев'ять секунд у світі помирає хворий на коронавірус.

    Як відомо, у світі вже 65 млн випадків Covid-19. Україна на 17 місці за кількістю інфікованих.

    Теги: Польща карантин коронавірус
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