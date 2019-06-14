Українські військові виявили біля Мар'їнки заборонені протипіхотні міни з Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ПМН-2 – протипіхотна фугасна міна натискної дії, яка призначена для виведення з ладу особового складу противника

«Було встановлено, що протипіхотні міни не виготовлялися на території України», - підкреслили в штабі Операції об'єднаних сил

На Донбасі військовослужбовці окремої механізованої бригади імені Короля Данила, що входить до складу Об'єднаних сил, під час облаштування своїх передових позицій в районі населеного пункту Мар'їнка виявили та знешкодили понад 40 мін.

Про це 14 червня повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

«Під час вивчення фахівцями походження небезпечних знахідок, було встановлено, що протипіхотні міни не виготовлялися на території України. І, зокрема, мають маркування іншої держави. Слід зазначити, що відповідно до Оттавської конвенції застосування протипіхотних мін як одного з засобів війни заборонено», - підкреслюється у повідомленні.

Зазначається, що ПМН-2 – протипіхотна фугасна міна натискної дії, яка призначена для виведення з ладу особового складу противника. Поразка людині завдається за рахунок руйнування нижньої частини ноги (стопи) при вибуху заряду міни. Міна детонує, коли людина наступає на датчик (чорний хрестоподібний виступ на верхній площині) ПМН.

Як зауважили в штабі ООС, Україна мала п’ятий найбільший арсенал протипіхотних мін у світі (після Китаю, Російської Федерації, США та Пакистану), що дістався їй у спадок від Радянського Союзу та налічував шість мільйонів мін.

«У 2005 році український парламент ратифікував Оттавську конвенцію. Цей договір спрямований на припинення використання протипіхотних мін як засобу збройної боротьби. Остання міна типу ПМН була ліквідована 2003 року на Донеччині», - нагадали у штабі ООС.

Підкреслюється, що Російська Федерація не є учасницею Оттавської конвенції.

Нагадаємо, у четвер, 13 червня, бойовики на Донбасі 29 разів порушили режим припинення вогню. З них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 152 мм артилерії, мінометів калібру 82 мм.