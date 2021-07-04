Військові не виключають провокацій Росії під час навчань Sea Breeze

У Міноборони України заявили, що цьогоріч навчання будуть наймасштабнішими

Командувач Військово-морських сил Збройних сил України контрадмірал Олексій Неїжпапа не виключає провокацій російських військових, чиї кораблі перебувають вздовж узбережжя Криму, на тлі багатонаціональних військових навчань »Сі Бриз-2021», які стартували наприкінці червня в Одесі.

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Уздовж узбережжя Криму перебувають бойові кораблі Чорноморського флоту (Росії). З квітня місяця там же постійно перебувають кораблі Балтійського і Північного флотів Російської Федерації – спостерігають за діями учасників наших навчань. Таким чином провокацій із боку Російської Федерації не виключаємо: на цей випадок на кораблях учасників «Сі Бризу» існують певні відпрацьовані процедури», – сказав Неїжпапа.

В Одесі 28 червня за участі представників приблизно 30 країн-учасників відбулася урочиста церемонія відкриття навчань «Сі Бриз-2021» (Sea Breeze), які триватимуть до 10 липня в Одесі, Очакові, на Дністровському лимані, Кінбурнській косі, островах Зміїний і Первомайський і в інших районах України.

У навчаннях «Сі Бриз» беруть участь приблизно 30 кораблів, катерів і суден, понад 30 літаків і вертольотів, до 5000 особового складу та 50 одиниць озброєння і військової техніки.

У Міноборони України заявили, що цьогоріч навчання будуть наймасштабнішими.

Нагадаємо, 28 червня, в чорноморському регіоні розпочалися українсько-американські навчання Sea Breeze-2021, що організовуються Військово-морськими силами України і шостим оперативним флотом ВМС США.

До слова, у зоні навчань Sea Breeze проводить маневри російська військова авіація.

Як повідомлялося, Путін вигнав у море усі кораблі Чорноморського флоту РФ, щоб «подивитися» Sea Breeze.