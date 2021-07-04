Внаслідок обстрілів на Донбасі загинув український військовий

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли

Російські найманці сьогодні пʼять разів порушували режим тиші

Протягом неділі, 4 липня, в зоні проведення Операції обʼєднаних сил було зафіксовано пʼять порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook

Зокрема, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Біля Авдіївки ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

«Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого», – йдеться у зведенні.

Також повідомляється, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 3 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Також стало відомо імʼя бійця 58-ї конотопської бригади, що 26 червня загинув під час обстрілу українських позицій поблизу Пісків.