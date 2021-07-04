  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Внаслідок обстрілів на Донбасі загинув український військовий

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли - Внаслідок обстрілів на Донбасі загинув український військовий

    Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли

    Ілюстративне фото

    Російські найманці сьогодні пʼять разів порушували режим тиші

    Протягом неділі, 4 липня, в зоні проведення Операції обʼєднаних сил було зафіксовано пʼять порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook

    Зокрема, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Біля Авдіївки ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

    «Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого», – йдеться у зведенні.

    Також повідомляється, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли.

    Нагадаємо, що протягом минулої доби, 3 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

    Також стало відомо імʼя бійця 58-ї конотопської бригади, що 26 червня загинув під час обстрілу українських позицій поблизу Пісків.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас військові розведення військ на Донбасі Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Внаслідок обстрілів на Донбасі загинув український військовий