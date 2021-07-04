Колишній студент із Харкова сяде на три роки за любов до прапорів «Новоросії» і «Л/ДНР»

На момент винесення вироку хлопець перебував у розшуку

Жовтневий районний суду Харкова заочно визнав винним колишнього студента у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України і призначив три роки тюрми. Про це повідомляє «Главком» з посилання на вирок від 29 червня.

Протягом вересня-листопада 2014 року обвинувачений замовляв через інтернет прапори самопроголошених псевдодержавних утворень «ДНР», «ЛНР» і «Новоросія». У подальшому отримані прапори він реалізовував невстановленим особам через власну сторінку в соціальній мережі «ВКонтакте».

На одній із партій, замовлених з Росії фейкових прапорів, в середині листопада 2014 року хлопця затримали співробітники СБУ. Обвинувачений просидів у харківському СІЗО з 11 листопада до 26 грудня 2014 року. Ці дні суд зарахував йому у термін відбування покарання (один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі). Вийшовши на волю, обвинувачений зник. Наразі він оголошений у розшук на сайті МВС.

Під час допиту у суді колишня дівчина обвинуваченого розповіла, що в листопаді 2014 року зробила йому подарунок і замовила через мережу «ВКонтакте» прапор «ДНР» розміром А3. Дівчина додала, що тодішній її хлопець був уродженцям Донецької області та підтримував ідеї «ДНР». Коли ж вона прийшла на пошту за посилкою, то відправником зазначався саме її хлопець. В середині посилки був саме той прапор, який вона замовляла.

Як повідомляв «Главком», на початку червня Новоайдарський районний суд Луганської області призначив п’ять років позбавлення волі електрослюсарю за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України). За версію слідства, 10 травня 2014 року обвинувачений вступив у злочинну змову з іншими особами з метою проведення незаконного референдуму щодо підтримки «Акту про державну самостійність «ЛНР» та використання його результатів для відокремлення території Луганської області від складу території України. У приміщенні спортивної зали Щастинської ЗОШ №2 електрослюсар виконував функції «члена виборчої комісії» з проведення фейкового референдуму.