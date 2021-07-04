  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Відомого російського блогера не пустили в Україну, він добу жив у аеропорту

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Instagram блогер писав &laquo;Крим наш!&raquo;, підтримуючи таким чином окупацію півострова Росією - Відомого російського блогера не пустили в Україну, він добу жив у аеропорту
    У Instagram блогер писав «Крим наш!», підтримуючи таким чином окупацію півострова Росією
    Фото: Олександр Шпак/Instagram

    Олександр Шпак заявив, що із ним вчинили несправедливо, адже він аполітичний

    Відомого російського блогера Олександра Міщанського-Шпака не пустили в Україну. Днями він прилетів до Києва, однак в’їзд прикордонники йому не дозволили. Шпак не зміг підтвердити місце запланованого перебування. Про це блогер розповів у своєму Instagram.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Александр Мещанский-Шпак (@sashashpakofficial)

    Олександр Шпак також заявив, що із ним вчинили несправедливо, адже в Крим він не їздив, про Україну вороже не висловлювався та взагалі аполітичний. Однак підписники одразу ж нагадали – у Instagram блогер писав «Крим наш!», підтримуючи таким чином окупацію півострова Росією.

    Шпаку довелося добу пробути в аеропорту, перш ніж він зміг повернутися назад до Туреччини, звідки прилетів до Києва.

    Раніше прикордонники не пропустили в Україну російську акторку дубляжу Ларису Брохман. Під час заходів контролю прикордонники Білгород-Дністровського загону встановили, що іноземка незаконно перебувала в окупованому росіянами Криму.

    Також у «Борисполі» прикордонники не пустили до України російську блогерку Оксану Качеву, яка відвідувала окупований Крим.

    Теги: прикордонники Крим Instagram час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Відомого російського блогера не пустили в Україну, він добу жив у аеропорту