Відомого російського блогера не пустили в Україну, він добу жив у аеропорту

Олександр Шпак заявив, що із ним вчинили несправедливо, адже він аполітичний

Відомого російського блогера Олександра Міщанського-Шпака не пустили в Україну. Днями він прилетів до Києва, однак в’їзд прикордонники йому не дозволили. Шпак не зміг підтвердити місце запланованого перебування. Про це блогер розповів у своєму Instagram.

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Олександр Шпак також заявив, що із ним вчинили несправедливо, адже в Крим він не їздив, про Україну вороже не висловлювався та взагалі аполітичний. Однак підписники одразу ж нагадали – у Instagram блогер писав «Крим наш!», підтримуючи таким чином окупацію півострова Росією.

Шпаку довелося добу пробути в аеропорту, перш ніж він зміг повернутися назад до Туреччини, звідки прилетів до Києва.

Раніше прикордонники не пропустили в Україну російську акторку дубляжу Ларису Брохман. Під час заходів контролю прикордонники Білгород-Дністровського загону встановили, що іноземка незаконно перебувала в окупованому росіянами Криму.

Також у «Борисполі» прикордонники не пустили до України російську блогерку Оксану Качеву, яка відвідувала окупований Крим.