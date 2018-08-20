Українські військові звільнили від окупантів селище на Донеччині



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Під повний контроль Об’єднаних сил перейшов населений пункт Шуми Торецької міськради і дачний масив цього населеного пункту

На Донбасі українські військові взяли під контроль понад 10 кв. км території так званої «сірої зони», а саме – населений пункт Шуми Донецької області та дачний масив цього населеного пункту, траса вздовж водопроводу і дачний масив селища Шахти 6-7. Про це у понеділок, 20 серпня, повідомив координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук.

«Кілька днів тому підрозділами «королівської бригади» ЗСУ (24 ОМБр ім. Короля Данила) спільно з ротою глибинної розвідки окремого розвідувального батальйону були проведені заходи з витіснення російських окупаційних військ від населених пунктів для запобігання ведення ними вогню по мирних жителях. Результатом яких стало завершення створення кільця безпеки навколо міста Торецькому і освіту буферної зони навколо КПВВ «Майорське», – йдеться в повідомленні.

Тимчук заявив, за даними групи ІО, операція була ретельно спланована і організована – українські війська вночі зайняли позиції російсько-окупаційних військ, які ті облаштували для проведення обстрілів як Об'єднаних сил, так і мирного населення.

«Під час виконання завдання противник чинив опір і намагався відбити деякі позиції. В ході зіткнення загинув молодший сержант ЗСУ Дмитро Українець», – підкреслив Тимчук.

Дмитро Українець, який пліг за Шуми

За його словами, усі завдання були виконані успішно завдяки досвіду, професіоналізму, особистій мужності і рішучості командира «королівської бригади» Валерія Гудзя, його солдатів і офіцерів, таких як Роман Ботнар, Сергій Завягін, Роман Коренюк, Дмитро Бондарєв, Олег Телюк, командира роти глибинної розвідки розвідувального батальйону Олега Ляденко, командира взводу роти глибинної розвідки Зураба Чхілідзе.

Нагадаємо, 16 серпня командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв повідомив, що з початку проведення ООС на сході України Збройні сили взяли під контроль 15 кв. км української території.