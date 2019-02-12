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    Українських моряків у Лефортово шантажують побаченнями з рідними − адвокат

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    <span>Українських моряків утримують у СІЗО&nbsp;</span><span>&laquo;Лефортово&raquo; в Москві</span> - Українських моряків у Лефортово шантажують побаченнями з рідними − адвокат
    Українських моряків утримують у СІЗО «Лефортово» в Москві

    Микола Полозов підкреслив, що в умовах СІЗО у полонених «здоров'я не додається, тільки зменшується»

    Українським морякам, які перебувають у російському полоні, не дозволяють бачитися з рідними, поки вони не дадуть потрібні слідству свідчення. Про це розповів в ефірі ObozTV адвокат Микола Полозов, який захищає інтереси полонених українців.

    «Жодних побачень із рідними слідство не дозволяє, так само, як і не дозволяє телефонні дзвінки. Питання ставиться руба – якщо визнаєте себе винними, якщо даєте потрібні слідству свідчення, то вам дадуть побачення з рідними. Якщо ви стоїте на своїй позиції, що ви військовополонені, – сидіть без побачень. Це певною мірою форма тиску на військовополонених», – зазначив він.

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    Полозов також підкреслив, що в умовах СІЗО у полонених «здоров'я не додається, тільки зменшується».

    «Поранені моряки також перебувають у Лефортово, досі слідство не дало жодних відповідей на клопотання захисту про переведення їх на госпіталізацію в Україну чи нейтральну країну, або про переведення на госпіталізацію в цивільну клініку, не пов'язану з тюремними лікарнями. Ми чекаємо на відповідь. Що ж до стану здоров'я інших моряків, є проблеми із загостренням хронічних захворювань», – розповів він.

    Як повідомляв «Главком», 12 лютого Московський міський суд відхилив апеляції другої «четвірки» військовополонених українських моряків, захоплених у районі Керченської протоки, залишивши їх під вартою до кінця квітня. Мова йде про Євгена Семидоцького, Андрія Оприска, Романа Мокряка і Сергія Цибізова.

    7 лютого Московський міський суд відмовив у задоволенні скарг на продовження арешту першій «четвірці» моряків: Володимиру Терещенку, Сергію Попову, Богдану Головашу й Андрію Шевченку.

    Як відомо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх та екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди в Криму заарештували 24 моряків. Троє з них дістали поранення. Зараз захоплені українські моряки перебувають у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

    Джерело: Укрінформ

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