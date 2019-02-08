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    Українського моряка Зінченка викликали на допит в Росії

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    Українських моряків утримують у СІЗО&nbsp;<span>&laquo;Лефортово&raquo; в Москві</span> - Українського моряка Зінченка викликали на допит в Росії
    Українських моряків утримують у СІЗО «Лефортово» в Москві

    Зінченку було надано час для конфіденційного спілкування з адвокатом

    В Росії слідчі допитали українського військовополоненого моряка, старшого матроса бронекатера «Нікополь» В'ячеслава Зінченка.

    Про це 7 лютого повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook.

    «Відбулися слідчі дії - допит щодо військовополоненого В'ячеслава Зінченка. В ході допиту В'ячеслав ще раз заявив слідству, що є військовополоненим, повідомив відомості, передбачені статтею 17 третьої Женевською конвенцією (ПІБ, дата народження, звання), на інші запитання слідчого відповідати відмовився, скориставшись правом не давати свідчення», - написав Полозов.

    Разом з тим, як зазначив він, Зінченко відповів на питання адвоката Еміне Авамілєвої про стан здоров'я і умови утримання під вартою.

    «До початку допиту В'ячеславу було надано час для конфіденційного спілкування з адвокатом. Він розповів, що отримав вже більше 30 листів з Франції, США, Німеччини, Канади, України та Росії. В одному з листів був дитячий малюнок з корабликом і написом «Слава Україні!», який його дуже розчулив», - написав Полозов.

    Раніше повідомлялося, що 20-річного українського моряка Зінченка посадили в камеру до кавказького екс-міністра.

    Нагадаємо, Московський міський суд 7 лютого залишив чотирьох військовополонених моряків під вартою.

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