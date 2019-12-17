Українським митникам наступного року влаштують переатестацію



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Нефьодов зазначив, що в Україні є митники, які володіють одними з найдорожчих автомобілів у світі

У 2020 році має відбутися переатестація працівників митної служби України.

Про це заявив глава Державної митної служби Максим Нефьодов в ефірі програми «Свобода слова».

Посадовець зазначив, що в Україні є митники, які володіють одними з найдорожчих автомобілів у світі. Нефьодов вважає, що подібних працівників треба як мінімум звільняти, а як максимум — проводити розслідування їхньої діяльності в Антикорупційному суді.

«Наступного року ми проводимо переатестацію всього персоналу. Ті з них, хто пройде тест з позицій професійних якостей та доброчесності, можуть розраховувати на дуже суттєве підвищення зарплат», — сказав Нефьодов.

«Я дуже хотів би, аби до кінця року (2020 року — ред.) зарплата рядового інспектора зрівнялася із зарплатою митного брокера», — додав глава української митниці.

Напередодні податківці повідомили, скільки ФОПи заплатять у 2020 році. Зміни у розмірах ЄСВ та єдиного податку для ФОПів пов'язані із набуттям чинності бюджету на 2020 рік, у якому депутати та уряд переглянули розмір мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

Зазначимо, що раніше в Україні офіційно запрацювала Нова митниця.