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    Українським митникам наступного року влаштують переатестацію

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    Українським митникам наступного року влаштують переатестацію

    Нефьодов зазначив, що в Україні є митники, які володіють одними з найдорожчих автомобілів у світі

    У 2020 році має відбутися переатестація працівників митної служби України.

    Про це заявив глава Державної митної служби Максим Нефьодов в ефірі програми «Свобода слова».

    Посадовець зазначив, що в Україні є митники, які володіють одними з найдорожчих автомобілів у світі. Нефьодов вважає, що подібних працівників треба як мінімум звільняти, а як максимум — проводити розслідування їхньої діяльності в Антикорупційному суді.

    «Наступного року ми проводимо переатестацію всього персоналу. Ті з них, хто пройде тест з позицій професійних якостей та доброчесності, можуть розраховувати на дуже суттєве підвищення зарплат», — сказав Нефьодов.

    «Я дуже хотів би, аби до кінця року (2020 року — ред.) зарплата рядового інспектора зрівнялася із зарплатою митного брокера», — додав глава української митниці.

    Напередодні податківці повідомили, скільки ФОПи заплатять у 2020 роціЗміни у розмірах ЄСВ та єдиного податку для ФОПів пов'язані із набуттям чинності бюджету на 2020 рік, у якому депутати та уряд переглянули розмір мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

    Зазначимо, що раніше в Україні офіційно запрацювала Нова митниця.

    митниця розслідування Максим Нефьодов
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