Податківці повідомили, скільки ФОПи заплатять у 2020 році



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ФОПам на першій групі спрощеної системи оподаткування з 1 січня 2020 року доведеться заплатити 1249,26 гривні на місяць

Державна податкова служба оприлюднила розміри податків та єдиного соціального внеску, які почнуть діяти для фізичних осіб-підприємців у 2020 році.

Зміни у розмірах ЄСВ та єдиного податку для ФОПів пов'язані із набуттям чинності бюджету на 2020 рік, у якому депутати та уряд переглянули розмір мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, повідомляють у ДПС.

Так, ФОПам на першій групі спрощеної системи оподаткування з 1 січня 2020 року доведеться заплатити 1249,26 гривні на місяць (1039,06 гривні ЄСВ та 210,2 гривні єдиного податку).

спрощеної системи оподаткування з 1 січня 2020 року доведеться заплатити 1249,26 гривні на місяць (1039,06 гривні ЄСВ та 210,2 гривні єдиного податку). ФОПам на другій групі спрощеної системи — 1983,66 гривні на місяць (1039,06 гривні ЄСВ та 944,6 гривні єдиного податку).

спрощеної системи — 1983,66 гривні на місяць (1039,06 гривні ЄСВ та 944,6 гривні єдиного податку). Для третьої групи спрощеної системи оподаткування розмір єдиного податку залежатиме від розміру доходу та системи, яку обере платник: 3% від доходу за місяць для тих ФОПів, які сплачують податок на додану вартість (ПДВ) та 5% від доходу для тих, хто ПДВ не платить. Розмір ЄСВ складе 1039,06 гривень на місяць.

Також у Податковій повідомили, що з 1 січня зміниться розмір туристичного збору (його сплачують готелі та хостели). Він зросте до 23,62 гривні за 1 ніч перебування туриста в готелі для внутрішніх туристів з України. За іноземного туриста готелю доведеться заплатити до 236,15 гривні за 1 ніч перебування. Остаточний розмір туристичного збору визначають місцеві ради.

Податок на нерухомість у 2020 році складе не більше 70,85 гривні за 1 квадратний метр.

До слова, українці цього року сплатили вже понад 13 мільярдів податків. Зазначимо, що раніше в Україні офіційно запрацювала Нова митниця.

Напередодні голова Мінфіну повідомила, що виступає за зменшення податків на зарплату та проти використання схеми з використання ФОПів замість найму працівників на роботу.

Зазначимо, що ставка податку на доходи фізичних осіб в Україні складає 18%. Крім цього, із зарплати вираховують 1,5% військового збору, а роботодавець зобов'язаний платити ще 22% єдиного соціального внеску з фонду заробітної плати працівника до Пенсійного фонду.

Таким чином, з кожної 1000 грн ставки, роботодавець платить 1220 гривень зарплати та податків, а працівник отримує 805 гривень.

Через високу ставку ЄСВ, багато роботодавців оформлюють свої відносини з працівниками як з ФОПами. Тоді всі податкові зобов'язання падають на працівників (5% від доходу та 22% ЄСВ з мінімальної зарплати), а сам такий роботодавець не має жодних зобов'язань перед бюджетом.