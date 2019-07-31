SkyUp у жовтні відкриє три рейси до Чехії



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Вартість квитка - від 1247 грн (без багажу)

Авіакомпанія SkyUp Airlines відкриває три нові рейси до Чехії з України в жовтні 2019 року.

Про це повідомляється на сайті перевізника.

«Український лоукостер SkyUp Airlines відкриває три нові рейси до Чехії. Тепер доступно полетіти у Прагу можна зі Львова та Харкова, а у Пардубіце - із Києва. Напрямки відкриваються у рамках зимової польотної програми, яка стартує в жовтні», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що квитки на всі рейси вже доступні для придбання.

За інформацією авіакомпанії, рейс Київ – Пардубіце запускається з 22 жовтня 2019 року і здійснюватиметься щовівторка, щоп'ятниці та щонеділі. Вартість квитка - від 1247 грн (без багажу).