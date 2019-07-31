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    Економіка та фінанси

    SkyUp у жовтні відкриє три рейси до Чехії

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    SkyUp у жовтні відкриє три рейси до Чехії

    Вартість квитка - від 1247 грн (без багажу)

    Авіакомпанія SkyUp Airlines відкриває три нові рейси до Чехії з України в жовтні 2019 року.

    Про це повідомляється на сайті перевізника.

    «Український лоукостер SkyUp Airlines відкриває три нові рейси до Чехії. Тепер доступно полетіти у Прагу можна зі Львова та Харкова, а у Пардубіце - із Києва. Напрямки відкриваються у рамках зимової польотної програми, яка стартує в жовтні», - йдеться в повідомленні.

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    Також зазначається, що квитки на всі рейси вже доступні для придбання.

    За інформацією авіакомпанії, рейс Київ – Пардубіце запускається з 22 жовтня 2019 року і здійснюватиметься щовівторка, щоп'ятниці та щонеділі. Вартість квитка - від 1247 грн (без багажу).

    «З Києва ми пропонуємо полетіти у Пардубіце. Звідти ми також допоможемо вам дістатися до Праги. Щоб вам було зручно, ми організуємо шатли просто з аеропорту до центру чеської столиці. Автобуси відправлятимуться через 30 хвилин після прибуття літака. Квиток можна буде придбати на сайті або в аеропорту Пардубіце», - додають в авіакомпанії.

    Ціна квитка на шатл в одну сторону – 3 євро, туди і назад – 5 євро.

    Рейси Харків – Прага та Львів – Прага запустять із 17 жовтня 2019 року. Вони здійснюватимуться щочетверга та щонеділі. Вартість з Харкова становить від 1501 грн, а зі Львова - від 992 грн (ціни вказано без плати за перевезення багажу).

     

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