SkyUp у жовтні відкриє три рейси до Чехії
Вартість квитка - від 1247 грн (без багажу)
Авіакомпанія SkyUp Airlines відкриває три нові рейси до Чехії з України в жовтні 2019 року.
Про це повідомляється на сайті перевізника.
«Український лоукостер SkyUp Airlines відкриває три нові рейси до Чехії. Тепер доступно полетіти у Прагу можна зі Львова та Харкова, а у Пардубіце - із Києва. Напрямки відкриваються у рамках зимової польотної програми, яка стартує в жовтні», - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що квитки на всі рейси вже доступні для придбання.
За інформацією авіакомпанії, рейс Київ – Пардубіце запускається з 22 жовтня 2019 року і здійснюватиметься щовівторка, щоп'ятниці та щонеділі. Вартість квитка - від 1247 грн (без багажу).
Ціна квитка на шатл в одну сторону – 3 євро, туди і назад – 5 євро.
Рейси Харків – Прага та Львів – Прага запустять із 17 жовтня 2019 року. Вони здійснюватимуться щочетверга та щонеділі. Вартість з Харкова становить від 1501 грн, а зі Львова - від 992 грн (ціни вказано без плати за перевезення багажу).