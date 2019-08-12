Український мультфільм зняли з показу у кримських кінотеатрах



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Український мультфільм в Криму показували під назвою «Руслан и Людмила: Перезагрузка»

Український правовласник Film.Ua Group назвав покази мультфільму про Руслана і Людмилу в окупованому Криму «неприпустимими»

Мультфільм «Руслан і Людмила: Перезавантаження» («Руслан и Людмила: Перезагрузка»), відомий в Україні під назвою «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила», зняли з показів у кінотеатрах в Криму на вимогу правовласника.

Про це повідомляють Крим.Реалії.

Український мультфільм показували на великих екранах анексованого півострова, як і в сусідній Росії, з 1 серпня. Російський прокатник «Експонента Філм» заявив, що це не порушує закони Росії.

Журналісти Крим.Реалії звернулися до українського правовласника Film.Ua Group за роз'ясненням ситуації. У компанії ситуацію оцінили як «неприпустиму», а результатом їхніх переговорів з Росією стало відкликання стрічки з кримського прокату.

Мультиплікаційний фільм The Stolen Princess (2018) був знятий за підтримки Державного агентства з питань кіно України. Фінансування з держбюджету склало 19,5 млн гривень.

Нагадаємо, на російському пропагандистському телебаченні викликав ажіотаж другий епізод стімпанк-мультфільму «Воля» про історію України.