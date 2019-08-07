У Росії запанікували через мультфільм про повернення Кубані Україні



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Трейлер мультфільму «Воля» увімкнули в ефірі пропагандистської програми «60 хвилин» на телеканалі «Россия 1»

У мультфільмі в цікавому форматі демонструються злочини більшовиків проти України, а також боротьба патріотів проти червоного зла

На російському пропагандистському телебаченні викликав ажіотаж другий епізод стімпанк-мультфільму «Воля» про історію України.

Найбільше обурення рупорів Кремля спровокував фрагмент про повернення до складу України Кубані та Зеленого Клину. Крім того, у мультфільмі в цікавому форматі демонструються злочини більшовиків проти України, а також боротьба патріотів проти них.

Трейлер до нової роботи увімкнули в ефірі пропагандистської програми «60 хвилин» на телеканалі «Россия 1».

Скандальна ведуча передачі Ольга Скабєєва після перегляду мультфільму буквально вибухнула обуреннями і звинуватила Україну у нав'язуванні русофобії дітям.

Як повідомлялося, у січні російські пропагандисти влаштували паніку через нібито підготовку приєднання Кубані до України, яке, на їхню думку, курують США. Таку бурхливу реакцію у рупорів Кремля викликала стаття у виданні «Радіо Свобода» про те, як українцям повертають історичну пам'ять про їхні етнічні території.

Зі свого боку «Правий сектор» не виключив силове повернення Кубані, але схилився до того, що регіон сам повернеться до складу України після падіння путінського режиму.

Екснардеп Олександр Ковтуненко заявив, що Україні знадобиться Кримський міст, побудований окупантами. За його словами, саме по ньому ЗСУ дійдуть до Кубані, яку повернуть як історичну територію.