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    Зеленський прокоментував побиття українця в Парижі

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    <span>21 січня Юрію виповнилося 15 років, які хлопець провів у комі&nbsp;</span> - Зеленський прокоментував побиття українця в Парижі
    21 січня Юрію виповнилося 15 років, які хлопець провів у комі 
    Фото: maman_de_yuriy / Instagram

    Глава держави очікує покарання нападників

    Президент Володимир Зеленський відреагував на напад у Парижі на українського підлітка, який ще стався 15 січня. Він наголошує, що нападники повинні бути у в'язниці.

    Про це він написав у соцмережах.

    За словами Зеленського, судячи з відео, хлопця побили такі ж підлітки або трохи старші.

    «Те, що не відпускає. Напад, який шокує своєю дикістю, варварством, ненавистю», - написав президент.

    Зеленський розповів про стан хлопця: він досі у важкому стані з численними травмами.

    «Нападники абсолютно точно повинні опинитися у в’язниці», - заявив він.

    За словами президента, посольство України у Франції залучене до цієї ситуації.

    «Українська держава зробить усе, щоб Юрій та його родина отримали необхідну допомогу, а розслідування – необхідні стимули. Вже маємо жорстку реакцію міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена та мера Парижа Анн Ідальго», - зазначив він.

    У Парижі група невідомих жорстоко побила 14-річного хлопця з України, він тривалий час перебував у комі. Хлопець зазнав нападу неподалік від Ейфелевої вежі, біля торгового центру Beaugrenelle.

    У хлопця в кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.

    За останіми даними побитий у Парижі молодий українець виходить із коми.

    Нещодавно депутат французького парламенту Ніколя Дюпон-Еньян розмістив відео нападу.

    Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколаєнко повідомив, що дипломати звернулися в прокуратуру Парижа через побиття українського підлітка.

    Теги: діти Франція бійка напад Володимир Зеленський розслідування
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