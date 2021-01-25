Зеленський прокоментував побиття українця в Парижі

21 січня Юрію виповнилося 15 років, які хлопець провів у комі

21 січня Юрію виповнилося 15 років, які хлопець провів у комі

Глава держави очікує покарання нападників

Президент Володимир Зеленський відреагував на напад у Парижі на українського підлітка, який ще стався 15 січня. Він наголошує, що нападники повинні бути у в'язниці.

Про це він написав у соцмережах.

За словами Зеленського, судячи з відео, хлопця побили такі ж підлітки або трохи старші.

«Те, що не відпускає. Напад, який шокує своєю дикістю, варварством, ненавистю», - написав президент.

Зеленський розповів про стан хлопця: він досі у важкому стані з численними травмами.

«Нападники абсолютно точно повинні опинитися у в’язниці», - заявив він.

За словами президента, посольство України у Франції залучене до цієї ситуації.

«Українська держава зробить усе, щоб Юрій та його родина отримали необхідну допомогу, а розслідування – необхідні стимули. Вже маємо жорстку реакцію міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена та мера Парижа Анн Ідальго», - зазначив він.

У Парижі група невідомих жорстоко побила 14-річного хлопця з України, він тривалий час перебував у комі. Хлопець зазнав нападу неподалік від Ейфелевої вежі, біля торгового центру Beaugrenelle.

У хлопця в кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.

За останіми даними побитий у Парижі молодий українець виходить із коми.

Нещодавно депутат французького парламенту Ніколя Дюпон-Еньян розмістив відео нападу.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколаєнко повідомив, що дипломати звернулися в прокуратуру Парижа через побиття українського підлітка.