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    Український військовий, якого розшукували після бою, загинув

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    Український військовий, якого розшукували після бою, загинув

    Дмитро у складі розвідувальної групи виконував завдання у «сірій зоні»

    Військовий Об'єднаних сил, з якими втратили зв’язок під час виконання бойового завдання 8 серпня, загинув.

    Про це заявив представник прес-центру ООС, підполковник Анатолій Стельмах на брифінгу в п’ятницю, 10 серпня.

    Зазначається, що військовий Дмитро Український у складі розвідувальної групи виконував завдання у «сірій зоні». Група потрапила в засідку, після чого основна частина почала відходити.

    Дмитро прийняв бій разом з 19-річним військовослужбовцем. «З'ясувавши, що основна група відійшла й отримавши наказ на відхід, залишився посеред ворога й наказав відходити 19-річному розвіднику», - повідомив представник прес-штабу.

    Кандидатуру військового подадуть на присвоєння йому державної нагороди посмертно.

    Раніше повідомлялося, що 8 серпня з одним військовослужбовцем Об'єднаних сил був втрачений зв’язок в ході бойового зіткнення. 

    Джерело: Громадське

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