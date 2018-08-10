Український військовий, якого розшукували після бою, загинув



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро у складі розвідувальної групи виконував завдання у «сірій зоні»

Військовий Об'єднаних сил, з якими втратили зв’язок під час виконання бойового завдання 8 серпня, загинув.

Про це заявив представник прес-центру ООС, підполковник Анатолій Стельмах на брифінгу в п’ятницю, 10 серпня.

Зазначається, що військовий Дмитро Український у складі розвідувальної групи виконував завдання у «сірій зоні». Група потрапила в засідку, після чого основна частина почала відходити.

Дмитро прийняв бій разом з 19-річним військовослужбовцем. «З'ясувавши, що основна група відійшла й отримавши наказ на відхід, залишився посеред ворога й наказав відходити 19-річному розвіднику», - повідомив представник прес-штабу.

Кандидатуру військового подадуть на присвоєння йому державної нагороди посмертно.

Раніше повідомлялося, що 8 серпня з одним військовослужбовцем Об'єднаних сил був втрачений зв’язок в ході бойового зіткнення.

Джерело: Громадське