Війна на Донбасі: українці назвали винних

У 2021 році на 9,4% зросла кількість тих, хто вважає Росію відповідальною за початок війни на Донбасі

31% українців вважає, що теперішня влада робить щось для завершення війни, однак цього мало

Більше половини українців вважають, що саме Росія є відповідальною за початок війни на Донбасі. На другому місці у списку винних опинився очільник Кремля Володимир Путін. Про це свідчать дані опитування Active Group.

У 2021 році на 9,4% зросла кількість тих, хто вважає Росію відповідальною за початок війни на Донбасі. Крім того, майже вдвічі зменшилася кількість респондентів, які покладають відповідальність особисто на Петра Порошенка.

Хто відповідальний за початок війни на Донбасі:

Росія – 51% опитаних;

Володимир Путін – 35,5%;

Петро Порошенко – 10,8%;

Майдан – 9,6%;

США – 5,4%;

Європейський Союз – 5,4%;

НАТО – 3%;

Олександр Турчинов – 1%.

31% українців вважає, що теперішня влада робить щось для завершення війни, однак цього мало. Водночас 17,5% переконанні, що чиновники прагнуть лише затягнути бойові дії на сході країни.

Цікаво, що минулого року у те, що влада робить все можливе для завершення війни, вірили на 10% опитаних більше. А на майже 20% зросла кількість людей, які переконанні, що політики не роблять абсолютно нічого.

Дослідження проводили впродовж 17 – 18 червня 2021 року методом CATI (телефонні інтерв'ю за чітко структурованою анкетою за допомогою інтелектуальних систем). Загалом опитали 1200 мешканців всіх регіонів України, крім тимчасово окупованих.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном України та типом населеного пункту. Похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 2,9%.

Тим часом, 5 липня, внаслідок обстрілу бойовиків у зоні ООС загинув майор Богдан Бродовський. Він служив у 93-й ОМБр «Холодний Яр». Минулого місяця війна забрала життя двох українських захисників. Обидва захищали батьківщину з 2015 року, мріяли про перемогу та збиралися тримати зброю в руках до самого кінця.