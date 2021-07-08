  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Український боєць на Донбасі отримав осколкове поранення

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь - Український боєць на Донбасі отримав осколкове поранення
    На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь
    Фото otueast / Facebook

    Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу

    За добу 7 липня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, а також три порушення за поточну добу. Поранено одного військового.

    Про це йдеться у ранковому зведенні штабу операції Об’єднаних сил.

    Так, поблизу населеного пункту Піски ворог вів вогонь по позиціях українських захисників з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

    Неподалік Старогнатівки окупанти застосовували міномети 82-го калібру. Біля Золотого-4 російські найманці обстрілювали позиції українських захисників зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів.

    У районі населеного пункту Причепилівка військові формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

    Поблизу Луганського ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У напрямку Авдіївки противник обстрілював позиції ЗСУ з ручних протитанкових гранатометів.

    У результаті обстрілів один військовий отримав осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – задовільний.

    На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

    Станом на 7 годину ранку 8 липня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовані три порушення режиму припинення вогню.

    Поблизу населеного пункту Опитне ворог обстріляв позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів. Біля Новозванівки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Невельського ворог застосував міномети 120-го калібру.

    За поточну добу бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

    Зазначимо, 7 липня Організація з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала 464 порушення припинення вогню на Донбасі.

    Нагадаємо, російсько-окупаційні війська на Донбасі готуються до можливих бойових дій. Про це свідчить те, що окупанти розміщують озброєння за межами виділених місць його зберігання.

    Читайте також:
    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Український боєць на Донбасі отримав осколкове поранення