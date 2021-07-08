Український боєць на Донбасі отримав осколкове поранення
Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу
За добу 7 липня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, а також три порушення за поточну добу. Поранено одного військового.
Про це йдеться у ранковому зведенні штабу операції Об’єднаних сил.
Так, поблизу населеного пункту Піски ворог вів вогонь по позиціях українських захисників з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік Старогнатівки окупанти застосовували міномети 82-го калібру. Біля Золотого-4 російські найманці обстрілювали позиції українських захисників зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів.
У районі населеного пункту Причепилівка військові формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Луганського ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У напрямку Авдіївки противник обстрілював позиції ЗСУ з ручних протитанкових гранатометів.
У результаті обстрілів один військовий отримав осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – задовільний.
На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7 годину ранку 8 липня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовані три порушення режиму припинення вогню.
Поблизу населеного пункту Опитне ворог обстріляв позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів. Біля Новозванівки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Невельського ворог застосував міномети 120-го калібру.
За поточну добу бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.
Зазначимо, 7 липня Організація з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала 464 порушення припинення вогню на Донбасі.
Нагадаємо, російсько-окупаційні війська на Донбасі готуються до можливих бойових дій. Про це свідчить те, що окупанти розміщують озброєння за межами виділених місць його зберігання.