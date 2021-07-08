Ситуація на Донбасі: кількість обстрілів зросла

ОБСЄ зафіксувала майже півтисячі порушень

Організація з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала 464 порушення припинення вогню на Донбасі.

Найбільше вибухів пролунало в Луганській області. Такі дані звіту СММ ОБСЄ за 7 липня.

328 порушень режиму припинення вогню, включаючи 161 вибух, було на Луганщині. З них 1 розрив боєприпасу і 160 вибухів невизначеного походження. Неспокійно на півдні і півночі від Попасної, а також поблизу ділянки розведення в районі н.п. Золоте.

У Донецькій області зафіксували 136 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 7 вибухів (1 розрив боєприпасу і 6 вибухів невизначеного походження). Більшість порушень сталися в районі Донецької фільтрувальної станції та біля Широкиного.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська на Донбасі готуються до можливих бойових дій. Про це свідчить те, що окупанти розміщують озброєння за межами виділених місць його зберігання.

А за минулу добу на сході зафіксували 334 обстріли за добу.

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