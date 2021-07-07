Донбас: російські найманці розміщують бойову техніку в населених пунктах

У штабі вважають, що окупанти готуються до активних бойових дій на Донбасі

Російсько-окупаційні війська на Донбасі готуються до можливих бойових дій. Про це свідчить те, що окупанти розміщують озброєння за межами виділених місць його зберігання. Про це повідомляє командування Операції Об'єднаних сил.

Спостерігачі ОБСЄ у звіті від 6 липня розповіли про зафіксовану безпілотником на окупованій території Луганської області бойову техніку окупантів:

поблизу Шимшинівки - 11 танків, 26 броньованих машин;

поблизу Мирного - 30 танків, 9 самохідних гаубиць, 18 буксированих гаубиць, 101 броньована бойова машина;

поблизу Круглика - 30 танків.

Розміщену з порушеннями військову техніку спостерігачі зафіксували і на окупованій території Донецької області – 8 танків Т-64 поблизу Бойківського. У так званій зоні безпеки також помітили техніку бойовиків:

на території Роздольного - 23 бойові машини піхоти (БМП);

поблизу Кальміуського - 6 бойових броньованих машин та одна самохідну гаубиця 2С1 «Гвоздика».

«Зазначене свідчить про підготовку підрозділів російсько-окупаційних військ РФ та їх найманців до можливих бойових дій. Варто наголосити на скупченні озброєння та військової техніки на полігонах тимчасово окупованої території Луганської області, які своєю чисельністю загострюють ситуацію в районі проведення ООС», – наголосили у штабі.

Також у штабі повідомили, що у районі Операції Об’єднаних сил помер солдат з Вінниччини.

Напередодні Росія зірвала засідання політичної підгрупи ТКГ, яка мала обговорити загострення на Донбасі.