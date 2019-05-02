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    Українського дипломата обрали віце-головою комітету ООН з інформації

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    Олег Ніколенко пообіцяв сприяти реформі ООН в сфері комунікацій - Українського дипломата обрали віце-головою комітету ООН з інформації
    Олег Ніколенко пообіцяв сприяти реформі ООН в сфері комунікацій

    Речник української місії Олег Ніколенко обійматиме посаду у 2019-2020 роках

    Речника постійного представництва України при Організації Об’єднаних Націй Олега Ніколенка обрали віце-головою комітету ООН з питань інформації від східноєвропейської регіональної групи.

    «Мої цілі на новій посаді - зробити так, щоби інформаційна політика ООН відповідала сучасним реаліям», - заявив Ніколенко у коментарі «Громадському».

    Він також розповів про реформу ООН в сфері комунікацій.

    «Інформаційні технології стрімко розвиваються, і ООН, яка присутня практично у всіх сферах нашого життя, має говорити мовою, зрозумілою для широкого загалу. Зараз триває реформа в сфері комунікацій, і комітет у співпраці з іншими структурами ООН має зробити цей процес більш ефективним. Як віце-голова буду сприяти цьому», - пояснив він.

    Він також наголосив на проблемі фекових новин.

    «Також не забуваємо й про те, що проблема дезінформації і фейкових новин є не менш актуальним питанням для порядку денного в ООН. Переважна більшість держав-членів погоджується, що з цим потрібно щось робити і підходити системно», - наголосив дипломат.

    За його словами, «в цьому є також і прямий інтерес України, яка потерпає від брудних інформаційних кампаній».

    «Чим скоріше будуть знайдені спільні знаменники як боротися з цим явищем, тим краще буде для всіх», - підкреслив Ніколенко.

    Український дипломат обійматиме цю посаду у 2019-2020 роках.

    Нагадаємо, напередодні Україна попередила ООН про загрозу розміщення ядерної зброї в окупованому Криму.

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