Українську вакцину-кандидата проти Covid-19 випробували на кроликах

Кролики, імунізовані сім місяців тому, дотепер мають стійкий імунітет від Covid-19, – Фаворов

Кролики, які були імунізовані українською вакциною-кандидатом від Covid-19, дотепер мають стійкий імунітет проти хвороби. Про це на Zoom-конференції розповів професор, доктор медичних наук і президент компанії DiaPrep System Inc. Михайло Фаворов.

За словами Фаворова, заключна клінічна фаза випробування на людях зможе показати точну ефективність українського кандидата в Covid-вакцини.

«Імовірність того, що наша вакцина працює ─ 80-90%. Але ви не можете абсолютно точно сказати, поки ви її не маєте вже випущену в ампулі. При вкладенні відносно невеликих для держави грошей, розробка вакцини дасть можливість вийти на ринок з абсолютно новим і незалежним від інших продуктом», ─ стверджує епідеміолог.

Фаворов також зазначив, що новітні революційні розробки в сфері мРНК-вакцин нового покоління типу Pfizer не дають точної відповіді на головне питання: як довго буде працювати імунітет від них. При цьому під час досліджень українські вчені переконалися в тому, що дія імунітету після імунізації вітчизняним кандидатом у вакцини має дуже тривалий ефект.

«Як довго будуть існувати антитіла до мРНК-вакцини? Одні кажуть три місяці, інші ─ вісім. Ми що, кожні вісім місяців будемо мРНК колоти? Це серйозне питання. А наша вакцина буде працювати дуже довго. Кролики, імунізовані сім місяців тому, до цих пір позитивні», ─ запевнив Фаворов.

Нагадаємо, МОЗ повідомив, коли Україна може отримати Covid-вакцину Pfizer.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, коли українці зможуть вакцинуватися власним коштом.

У грудні Україна прискорила переговори з китайським виробником Sinovac Biotech і дійшла згоди про постачання в лютому 2021 року 1,9 мільйона доз Covid-вакцини. На думку авторки статті NYT, це можна вважати геополітичною перемогою Китаю.

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов сподівається, що вакцинація українців почнеться у лютому.

До слова, Росія заборонила використовувати Covid-вакцину Pfizer.