Чому Путін не хоче щеплюватися російською вакциною «Спутник V»?

Соратники і друзі Путіна в Україні теж не поспішають пересісти на російські авто, носити російський одяг чи їсти російські продукти

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Если вам надоело наступать на грабли – попробуйте на них прыгнуть! Вдруг это особенные грабли? Например, с короткой ручкой – тогда лоб точно не пострадает. Или ручка кривая - наступаешь ты, а по лбу получает сосед. Если ты сам и хор верных подпевал доказывают, что это очень хорошие грабли, бьют не больно и это только на пользу - чего ждать? Прыгай! На радость окружающим. Это же так логично, правда?

Вот тут Путин вчера на совещании с правительством выдал – мол, российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что доказывает опыт ее использования. Цитирую: «Российская вакцина, это совершенно уже очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает, она, я думаю, что вообще самая лучшая в мире». Ну так, в чем проблема? Вколи себе дозу под камеры на радость людям в большинстве цивилизованных стран. Я думаю, даже в нецивилизованных странах многие обрадуются. Чего тянуть, если есть отечественная лучшая в мире вакцина? Соратников можно тоже одновременно привить «Спутником», чтобы веселее было в лодке у Харона, если что-то пойдет не так. Пригласить из Украины на мероприятие всю эту тусовку, которая тут рассказывает про прекрасное российское снадобье. Им тоже по дозе. Заслужили!

Чего бояться, если практика показывает «вообще самую лучшую». А то пока только слова, а вот уколоть этот самый спутник никто из его хвалителей не торопится. Как не торопятся те же соратники Путина и его друзяки в Украине пересесть на российские автомобили, носить российскую одежду и жрать российские продукты. К чему такая застенчивость? Откуда это расстояние между прославлением на словах и переходам к практическому применению. Давайте уже, будьте последовательными. В общем, ширяйся, Вова! Спутником! А я за шампанским. Не за российским, понятно, я не подписывался на такое...

Джерело: блог Кирила Сазонова

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