Україну цього року очікує рекордний урожай зернових – прогноз США



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Міністерство сільського господарства США оприлюднило свіжий звіт щодо майбутнього українського врожаю

Урожай зернових в Україні в 2019/20 маркетинговому році складе 72,1 млн т, що на 2,5 млн т більше, ніж роком раніше (69,6 млн т). При цьому експорт зерна перевищить 50 млн т. Про це свідчать дані травневого звіту Міністерства сільського господарства США (USDA), повідомляє AgroPortal.

Виробництво пшениці в Україні в майбутньому сезоні виросте до 29 млн т (+4 млн т до 2018/19 МР). Експорт пшениці складе 19 млн т (+2,5 млн т).

У той же час, виробництво кукурудзи знизиться до 33 млн т (-2,8 млн т), експорт - до 27 млн т (-2,5 млн т).

Урожай ячменю, за прогнозами USDA, складе 9 млн т (+1,4 млн т), експорт - 4,5 млн т (+300 тис. т).

Виробництво жита складе 300 тис. т (-96 тис. т), експорт - 50 тис. т (-45 тис. т), вівса - 450 тис. т (+27 тис. т), експорт - 10 тис. т.

До слова, вже на початку травня ціни на картоплю в Україні сягнули 10-річного максимуму. На сьогодні виробники відвантажують картоплю врожаю 2018 року по 11-18 грн/кг залежно від якості, сорту і обсягу партії, що практично на 80% дорожче, ніж в кінці минулого тижня.

Як повідомлялось, за прогнозами експертів, в Україні ціни на овочі борщового набору (цибуля, картопля, морква, буряк тощо) через рік знизяться в 10-15 разів, якщо в період вирощування нового врожаю не буде погодних аномалій.