Найбільшу в Європі плантацію шипшини висаджують в Одеській області



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Із цілих заморожених ягід шипшини готують настоянки, а насіння використовують для олій

На Одещині наразі висаджують найбільшу в Європі плантацію шипшини — до кінця березня вона сягне 90 га. Про це йдеться в матеріалі «Найбільша плантація в Європі: як заробити на шипшині» на Kurkul.com.

Першим товарним виробником цих ягід в Україні є директор Першого інвестиційного кооперативу «Горіх Причорномор’я» в селі Троїцьке на Одещині Павло Тулба.

Орієнтується фермер на переробку. Основна ідея — диверсифікувати ризики при вирощуванні волоських горіхів і завантажити обладнання для їхньої переробки ягодами шипшини.

Для кооперації Павло Тулба шукає партнерів, які на своїх площах вирощуватимуть кущі, а потім будуть привозити врожай на переробку.

«Шукаємо партнерів, яким продаємо посадковий матеріал, приїжджаємо і висаджуємо їм «під ключ». Продали партнерам і засадили 40 га. Вони будуть доглядати кущі і везти урожай нам на переробку. І собі висаджуємо на двох ділянках приблизно 80 га. Закінчимо посадку до кінця березня — початку квітня», — сказав Павло Тулба.

За його словами, у Європі є менші плантації шипшини. В Данії така на 60 га, а ягоди продають в Австралію. У Болгарії вирощують шипшину для виробництва ароматичних олій із цвіту.

Із цілих заморожених ягід шипшини готують настоянки. Насіння використовують для олій, шкірку — для фармацевтичної продукції, чаїв, як вітамінну добавку для продуктів харчування. В Україні є чимало підприємств, які виготовляють із шипшини «Холосас».

«На сьогодні шипшина не є сільськогосподарською культурою в Україні, і це проблемно. Зараз ми реєструємо власний сорт, щоб отримати ліцензію на вирощування, і намагаємося через Мінагро визнати шипшину сільгоспкультурою», — зауважив Павло Тулба.