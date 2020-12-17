  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україну накриють тумани, у низці регіонів вдарять морози

    • Розсилка
    У&nbsp;Києві 18 грудня опадів не обіцяють&nbsp; - Україну накриють тумани, у низці регіонів вдарять морози
    У Києві 18 грудня опадів не обіцяють 
    Фото Станіслава Груздєва, Главком

    Мряка та тумани дійматимуть українців і надалі

    У найближчі дні погода в Україні буде сухою. Очікуються періодичні тумани з погіршенням видимості до 200−500 метрів.

    За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 18 грудня температура повітря очікується в межах від 2 морозу до 3 тепла.

    У південній частині та на Заході України буде тепліше: +2 +6 градусів.

    Холоднішою очікується погода на північному сході. Максимальна температура повітря не перевищить там 0−3 градусів морозу, очікується ожеледиця.

    У Києві 18 грудня опади малоймовірні. Вітер південного напрямку, слабкий. Температура повітря найближчої ночі близько нуля, завтра вдень 1 + 3 градуси.

    22−23 грудня очікується короткочасне похолодання. А в другій половині наступного тижня стане більше опадів.

    Теги: прогноз погоди атмосферне явище повітря вітер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies