Україну накриють тумани, у низці регіонів вдарять морози

У Києві 18 грудня опадів не обіцяють

Мряка та тумани дійматимуть українців і надалі

У найближчі дні погода в Україні буде сухою. Очікуються періодичні тумани з погіршенням видимості до 200−500 метрів.

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 18 грудня температура повітря очікується в межах від 2 морозу до 3 тепла.

У південній частині та на Заході України буде тепліше: +2 +6 градусів.

Холоднішою очікується погода на північному сході. Максимальна температура повітря не перевищить там 0−3 градусів морозу, очікується ожеледиця.

У Києві 18 грудня опади малоймовірні. Вітер південного напрямку, слабкий. Температура повітря найближчої ночі близько нуля, завтра вдень 1 + 3 градуси.

22−23 грудня очікується короткочасне похолодання. А в другій половині наступного тижня стане більше опадів.