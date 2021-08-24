Україну відвідає Макрон: деталі

Очільник Франції може відвідати Україні ще до кінця поточного року

Глава МЗС Франції сподівається, що візит Макрона відбудеться вже до кінця року

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан підтвердив наміри французського президента Еммануеля Макрона відвідати Україну із візитом. Про це під час спільного брифінгу керівників МЗС України та Франції повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Interfax-Україна.

«Ми очікуємо з нетерпінням нового етапу співпраці – візиту президента Франції Еммануеля Макрона до України. Міністр Ле Дріан підтвердив сьогодні намір президента Макрона здійснити такий візит, який стане символічним і знаковим для наших двосторонніх відносин», – зазначив український дипломат.

У свою чергу, глава МЗС Франції озвучив сподівання, що візит Макрона до України відбудеться вже до кінця поточного року.

Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня керівник МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан перебуває із офіційним візитом в Україні, куди його запросив український колега Дмитро Кулеба.

Раніше на сайті МЗС анонсувалося, що міністри проведуть переговори, ключовими темами яких стануть розвиток політичного діалогу України та Франції, підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави, зміцнення взаємодії в рамках міжнародних організацій.

Нагадаємо, раніше посол Французької республіки в Україні Етьєн де Понсен в інтерв’ю «Главкому» розповів, коли варто очікувати візиту глави Франції Емануеля Макрона до України.

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