Як Макрон зустрічав Зеленського у Парижі (відео)



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Зустріч в нормандському форматі має розпочатися о 17.05

Президент України Володимир Зеленський прибув в Парижі, де матиме низку двосторонніх перемовин і візьме участь у зустрічі лідерів країн – учасниць Нормандського формату.



Зокрема, главу української держави перед входом до Єлисейського палацу зустрів президент Франції Еммануель Макрон.

Нагадаємо, що за розкладом саміту першою до резиденції президента Франції, о 15:50, прибула канцлер ФРН Ангела Меркель.

Далі, о 15:55 - Володимир Зеленський;

16:00 - очікується на приїзд Володимира Путіна;

16:05 - Зеленський і Макрон проведуть двосторонню зустріч;

16:30 - Зеленський проведе переговори з Меркель;

16:35 - Путін зустрінеться з Макрона;

17:05 - зустріч в нормандському форматі;

19:45 - загальна підсумкова прес-конференція за підсумками переговорів.

Раніше стало відомо, хто поїхав на «нормандську зустріч» у складі офіційної делегації від України.

За словами заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка, з алежно від теми обговорення радники президента можуть змінюватися.

Як вже відомо, канцлер ФРН Ангела Меркель проведе 9 грудня у Парижі двосторонні зустрічі з трьома президентами до початку саміту Нормандської четвірки.

Крім того, у Німеччині чекають від Росії компромісу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, у Зеленського підтвердили зустріч з Путіним після нормадського саміту.