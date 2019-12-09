Як Макрон зустрічав Зеленського у Парижі (відео)
Зустріч в нормандському форматі має розпочатися о 17.05
Президент України Володимир Зеленський прибув в Парижі, де матиме низку двосторонніх перемовин і візьме участь у зустрічі лідерів країн – учасниць Нормандського формату.
Зокрема, главу української держави перед входом до Єлисейського палацу зустрів президент Франції Еммануель Макрон.
Нагадаємо, що за розкладом саміту першою до резиденції президента Франції, о 15:50, прибула канцлер ФРН Ангела Меркель.
Далі, о 15:55 - Володимир Зеленський;
16:00 - очікується на приїзд Володимира Путіна;
16:05 - Зеленський і Макрон проведуть двосторонню зустріч;
16:30 - Зеленський проведе переговори з Меркель;
16:35 - Путін зустрінеться з Макрона;
17:05 - зустріч в нормандському форматі;
19:45 - загальна підсумкова прес-конференція за підсумками переговорів.
Раніше стало відомо, хто поїхав на «нормандську зустріч» у складі офіційної делегації від України.
Як вже відомо, канцлер ФРН Ангела Меркель проведе 9 грудня у Парижі двосторонні зустрічі з трьома президентами до початку саміту Нормандської четвірки.
Крім того, у Німеччині чекають від Росії компромісу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, у Зеленського підтвердили зустріч з Путіним після нормадського саміту.