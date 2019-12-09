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    Як Макрон зустрічав Зеленського у Парижі (відео)

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    Як Макрон зустрічав Зеленського у Парижі (відео)

    Зустріч в нормандському форматі має розпочатися о 17.05

    Президент України Володимир Зеленський прибув  в Парижі, де матиме низку двосторонніх перемовин і візьме участь у зустрічі лідерів країн – учасниць Нормандського формату.

    Зокрема, главу української держави перед входом до Єлисейського палацу зустрів президент Франції Еммануель Макрон.

    Нагадаємо, що за розкладом саміту першою до резиденції президента Франції, о 15:50, прибула канцлер ФРН Ангела Меркель.

    Далі, о 15:55 - Володимир Зеленський;

    16:00 - очікується на приїзд Володимира Путіна;

    16:05 - Зеленський і Макрон проведуть двосторонню зустріч;

    16:30 - Зеленський проведе переговори з Меркель;

    16:35 - Путін зустрінеться з Макрона;

    17:05 - зустріч в нормандському форматі;

    19:45 - загальна підсумкова прес-конференція за підсумками переговорів.

    Раніше стало відомо, хто поїхав на «нормандську зустріч» у складі офіційної делегації від України.

    За словами заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка, залежно від теми обговорення радники президента можуть змінюватися.

    Як вже відомо, канцлер ФРН Ангела Меркель проведе 9 грудня у Парижі двосторонні зустрічі з трьома президентами до початку саміту Нормандської четвірки.

    Крім того, у Німеччині чекають від Росії компромісу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

    Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, у Зеленського підтвердили зустріч з Путіним після нормадського саміту.

    Нормандська четвірка Франція Володимир Зеленський Еммануель Макрон
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