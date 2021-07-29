Макрон подав скаргу на автора, який зобразив його в образі Гітлера
Автор плаката – адміністратор мережі рекламних щитів в департаменті Вар Мішель-Анж Флорі
Макрон звернувся до юристів, аби подати скаргу проти автора плаката, на якому його зобразили в образі Адольфа Гітлера.
Автор плаката – адміністратор мережі рекламних щитів в департаменті Вар Мішель-Анж Флорі.
Нагадаємо, на одному з міських бігбордів Тулона (Франція) наклеїли фотографію Еммануеля Макрона в образі Адольфа Гітлера. За фактом «публічної образи» порушено розслідування.
«Підкоряйтеся, зробіть щеплення», – йдеться в підписі на плакаті, на якому зображений президент Еммануель Макрон в формі нацистського лідера Гітлера, з невеликими вусиками і логотипом президентського руху LREM, викладеним як свастика.
Повідомлення було розміщено на двох великих рекламних щитах, розташованих на в'їзді в Тулон.
Його автор, Мішель-Анж Флорі, сказав: «Ви бачите Гітлера, але ви можете бачити там Сталіна, або я бачу Чарлі Чапліна в диктаторі». Ці плакати ставлять під сумнів цю демократію, в якій рішення приймаються без обговорення».