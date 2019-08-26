Макрон подарував лідерам G7 наручні годинники з океанського сміття



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Президент Франції Еммануель Макрон

Раніше учасники G20 уклали першу міжнародну угоду зі скорочення пластикових відходів у світовому океані

Президент Франції Еммануель Макрон подарував лідерам країн «Великої сімки» (G7) наручні годинники із пластику, виловленого в океанах, передає «Громадське».

Під час сесії G7, присвяченій кліматичним змінам, керівники країн-учасниць саміту, а також запрошені держави і міжнародні організації знайшли на своїх місцях подарунки від французького лідера: пластикові годинники, зроблені з матеріалів, знайдених в океанах.

Раніше у червні на зустрічі «Великої двадцятки» (G20) учасники уклали першу міжнародну угоду зі скорочення пластикових відходів у світовому океані. У ній сформульовані загальні для всіх правила з боротьби з пластиковим забрудненням та прописані конкретні необхідні заходи. Також у договорі передбачена підтримка інновацій в цій галузі та поліпшення наукових методів аналізу й спостереження.

Виконання угоди країни здійснюватимуть на добровільних засадах.

Нагадаємо, ввечері 24 серпня у французькому Біарріці розпочався саміт лідерів G7.

Також повідомлялося, що поліція застосувала водомети на мітингу противників саміту G7.

У суботу ввечері президенти Франції і США Еммануель Макрон та Дональд Трамп провели у незаплановану зустріч перед початком саміту Великої сімки

Франція, яка нині головує у Групі семи, проводить саміт 24-26 серпня у місті Біарріц, що на південному заході країни.

Лідери G7 на саміті у французькому місті Біарріц обговорять безпекову ситуацію в Україні, а також виклики міжнародній політиці відносно деяких інших країн та регіонів світу.