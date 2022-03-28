Україну за час війни залишили 3,5 млн осіб

Більше 10 млн українців були змушені залишити свої домівки після початку повномасштабного вторгнення Росії, яке триває уже більше місяця

Організація Об’єднаних Націй підрахувала кількість українських біженців, які втекли закордон від російської агресії. Про це пише офіційний Twitter ООН.

За інформацією ООН, з України за місяць війни виїхало більше 3,8 млн осіб.

В Організації Об’єднаних Націй назвали ситуацію в Україні найпотужнішою кризою біженців після завершення Другої світової війни.

Крім біженців, які виїхали за межі України, ще 6,5 млн українців стали внутрішньо переміщеними особами, вимушено змінивши регіон проживання.

Також, зазначили у ООН, іще близько 13 млн українців не можуть виїхати за межі зони активних бойових дій.

Украина: месяц войны



Более 3,8 млн человек были вынуждены бежать из страны, превратив этот кризис в самый быстрорастущий кризис беженцев после Второй мировой войны



Еще 6,5 млн были перемещены внутри страны



При этом 13 млн – «застряли» в зонах боевых действий и не могут выехать https://t.co/gqzuQY4C3b — ООН (@UnitedNationsRU) March 28, 2022

Нагадаємо, що найбільше українців виїхало до сусідніх країн. Лідером за кількістю прийнятих біженців від російсько-української війни стала Польща, куди перебралося близько 2,24 млн. Крім Польщі, найпопулярнішими напрямками для українців, які втекли від бойових дій країни-агресора, стали:

Румунія та Молдова – 648,25 тис.;

Угорщина – 349,11 тис.;

Словаччина – 267,7 тис.

Разом з тим, частина українських біженців уже повертається додому із європейських країн. Зокрема, тільки за 26 березня, до України в’їхали 27 тис. осіб, з яких 22 тис. – громадяни України. Цей показник є найвищим з початку повномасштабної російсько-української війни.

Польські ЗМІ також повідомляють, що українки з дітьми, які виїхали до Польщі у перші дні війни, починають повертатися на Батьківщину. Віце-президент польського Перемишля Богуслав Свєжи заявив учора, 27 березня, що тільки з вокзалу Перемишля в поїздах на Львів та Одесу вирушають від 100 до 300 людей.

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