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    Україну за час війни залишили 3,5 млн осіб

    Кількість українських біженців, які виїхали закордон від жахів війни, складає уже 3,8 млн. осіб - Україну за час війни залишили 3,5 млн осіб
    Кількість українських біженців, які виїхали закордон від жахів війни, складає уже 3,8 млн. осіб
    фото з відкритих джерел

    Більше 10 млн українців були змушені залишити свої домівки після початку повномасштабного вторгнення Росії, яке триває уже більше місяця

    Організація Об’єднаних Націй підрахувала кількість українських біженців, які втекли закордон від російської агресії. Про це пише офіційний Twitter ООН.

    За інформацією ООН, з України за місяць війни виїхало більше 3,8 млн осіб.

    В Організації Об’єднаних Націй назвали ситуацію в Україні найпотужнішою кризою біженців після завершення Другої світової війни.

    Крім біженців, які виїхали за межі України, ще 6,5 млн українців стали внутрішньо переміщеними особами, вимушено змінивши регіон проживання.

    Також, зазначили у ООН, іще близько 13 млн українців не можуть виїхати за межі зони активних бойових дій.

    Нагадаємо, що найбільше українців виїхало до сусідніх країн. Лідером за кількістю прийнятих біженців від російсько-української війни стала Польща, куди перебралося близько 2,24 млн. Крім Польщі, найпопулярнішими напрямками для українців, які втекли від бойових дій країни-агресора, стали:

    • Румунія та Молдова – 648,25 тис.;
    • Угорщина – 349,11 тис.;
    • Словаччина – 267,7 тис.

    Разом з тим, частина українських біженців уже повертається додому із європейських країн. Зокрема, тільки за 26 березня, до України в’їхали 27 тис. осіб, з яких 22 тис. – громадяни України. Цей показник є найвищим з початку повномасштабної російсько-української війни.

    Польські ЗМІ також повідомляють, що українки з дітьми, які виїхали до Польщі у перші дні війни, починають повертатися на Батьківщину. Віце-президент польського Перемишля Богуслав Свєжи заявив учора, 27 березня, що тільки з вокзалу Перемишля в поїздах на Львів та Одесу вирушають від 100 до 300 людей.

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    Теги: росія окупанти війна Україна біженці окупація #stoprussia
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    Україну за час війни залишили 3,5 млн осіб