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    Чехія більше не може приймати біженців із України

    Чехія більше не може приймати біженців із України
    фото з відкритих джерел

    У Чехії обговорюють план дозволити брати на роботу біженців і без документів, які дозволяють виконання робіт

    Приблизно 270 тис. біженців з України приїхали до Чехії, і у влади вже закінчуються ресурси, щоб без проблем прийняти всіх охочих залишитися в країні, заявив у четвер чеський прем'єр-міністр Петро Фіала.

    «Нам доводиться визнати, що ми біля тієї самої межі, коли ми можемо прийняти (біженців – ред.) без проблем», – наводить слова прем'єра агентство Associated Press (AP).

    За даними агентства, більшість українських біженців – жінки та діти.

    AP зазначає, що чеський уряд докладає зусиль для видачі біженцям дозволів на довгострокове перебування в країні, на забезпечення їхнього доступу до охорони здоров'я та освіти. Також у парламенті обговорюють план дозволити брати на роботу біженців і без документів, які дозволяють виконання робіт.

    Нагадаємо, біженці можуть отримати тимчасове житло і допомогу через «Дію».

    До слова, попередня кількість постраждалих в Україні від російських загарбників становить 18 млн осіб, з яких 6,7 млн є внутрішньо переміщеними особами.

    Також британський уряд запустив спеціальний сайт «Дім для України» для тих, хто хоче прийняти біженця. За перші п’ять годин на ньому зареєструвалося 43,8 тисячі осіб.

    Теги: діти Чехія Україна уряд біженці
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    Чехія більше не може приймати біженців із України