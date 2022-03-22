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    Польща на порозі «шкільного цунамі» через наплив українських дітей

    Кількість українських учнів у польських школах за місяць війни зросла на 85 тис., це загрожує &laquo;освітнім цунамі&raquo; через незнання дітьми з України польської мови - Польща на порозі «шкільного цунамі» через наплив українських дітей
    Кількість українських учнів у польських школах за місяць війни зросла на 85 тис., це загрожує «освітнім цунамі» через незнання дітьми з України польської мови
    фото: Twitter Рафала Тшасковського

    З початку повномасштабної російсько-української війни у польських школах зареєструвалося 85 тис. нових школярів з України

    Профспілка учителів Польщі попередила про можливі проблеми у системі шкільної освіти через різке збільшення кількості українських учнів за останній місяць. Про це пише Notes from Poland.

    Міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек заявив сьогодні, 22 березня, що в польських школах з початку російсько-української війни зареєструвалося 85 тис. нових учнів з України. За його словами, цифра може зрости до сотень тисяч, оскільки із двох мільйонів українських біженців, які прибули в Польщу, починаючи з 24 лютого, близько половини складають саме діти.

    Польська профспілка учителів уже називає ситуацію в галузі «освітнім цунамі».

    За словами Чарнека, Польща ще до початку російсько-української війни розробляла плани інтеграції дітей-біженців. Серед цих планів було і створення спеціальних підготовчих класів для учнів, які не володіють польською мовою.

    Але, як заявив міністр, лише 10% українських учнів були зараховані до таких класів. Хоча більшість із дітей з України не володіє польською мовою.

    Голова Спілки польських учителів Славомір Броняж підтвердив кризову ситуацію, заявивши: «Ми прямуємо до цунамі в галузі освіти». За його словами, відсутність рекомендацій щодо оцінювання українських учнів, які не володіють польською мовою, створить хаос у червні, наприкінці поточного навчального року.

    Нагадаємо, ще на початку другої декади березня повідомлялося, що дві польські столиці, Варшава і Краків, прийняли близько 300 тисяч біженців з України, але не можуть прийняти більше.

    Усього, за приблизними підрахунками, до Польщі виїхало з України близько 2 млн біженців. Це найбільша кількість українських утікачів від війни у країнах Європи.

    Президент Польщі Анджей Дуда 13 березня підписав закон, який регламентує умови перебування українських біженців у країні та їхню соціальну підтримку.

    Документ гарантує законність перебування у Польщі громадян України, а також членів їхніх сімей, які не мають українського громадянства. Норма стосується тільки тих українців, які поїхали до країни після початку російського вторгнення 24 лютого.

    Українці зможуть законно перебувати у країні 18 місяців, а за 9 місяців перебування в країні біженці зможуть подати заяву на тимчасове проживання терміном на 3 роки.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Польща на порозі «шкільного цунамі» через наплив українських дітей