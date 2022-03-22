Польща на порозі «шкільного цунамі» через наплив українських дітей

Кількість українських учнів у польських школах за місяць війни зросла на 85 тис., це загрожує «освітнім цунамі» через незнання дітьми з України польської мови

З початку повномасштабної російсько-української війни у польських школах зареєструвалося 85 тис. нових школярів з України

Профспілка учителів Польщі попередила про можливі проблеми у системі шкільної освіти через різке збільшення кількості українських учнів за останній місяць. Про це пише Notes from Poland.

Міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек заявив сьогодні, 22 березня, що в польських школах з початку російсько-української війни зареєструвалося 85 тис. нових учнів з України. За його словами, цифра може зрости до сотень тисяч, оскільки із двох мільйонів українських біженців, які прибули в Польщу, починаючи з 24 лютого, близько половини складають саме діти.

Польська профспілка учителів уже називає ситуацію в галузі «освітнім цунамі».

За словами Чарнека, Польща ще до початку російсько-української війни розробляла плани інтеграції дітей-біженців. Серед цих планів було і створення спеціальних підготовчих класів для учнів, які не володіють польською мовою.

Але, як заявив міністр, лише 10% українських учнів були зараховані до таких класів. Хоча більшість із дітей з України не володіє польською мовою.

Голова Спілки польських учителів Славомір Броняж підтвердив кризову ситуацію, заявивши: «Ми прямуємо до цунамі в галузі освіти». За його словами, відсутність рекомендацій щодо оцінювання українських учнів, які не володіють польською мовою, створить хаос у червні, наприкінці поточного навчального року.

Нагадаємо, ще на початку другої декади березня повідомлялося, що дві польські столиці, Варшава і Краків, прийняли близько 300 тисяч біженців з України, але не можуть прийняти більше.

Усього, за приблизними підрахунками, до Польщі виїхало з України близько 2 млн біженців. Це найбільша кількість українських утікачів від війни у країнах Європи.

Президент Польщі Анджей Дуда 13 березня підписав закон, який регламентує умови перебування українських біженців у країні та їхню соціальну підтримку.

Документ гарантує законність перебування у Польщі громадян України, а також членів їхніх сімей, які не мають українського громадянства. Норма стосується тільки тих українців, які поїхали до країни після початку російського вторгнення 24 лютого.

Українці зможуть законно перебувати у країні 18 місяців, а за 9 місяців перебування в країні біженці зможуть подати заяву на тимчасове проживання терміном на 3 роки.