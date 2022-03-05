В МВС розповіли, де біженці можуть швидко перетнути кордон

Більшість українців, які втікають від війни, обирають пункти пропуску на кордоні з Польщею

Задля швидкого перетину кордону варто скористатися пунктами перетину на кордоні з Угорщиною

За минулу добу держкордон на західній ділянці перетнули понад 118 тисяч осіб та більше 13,5 тисяч транспортних засобів. Про це інформує прес-служба МВС.

Ці показники свідчать про збільшення пасажиропотоку на кордоні України, порівняно з попередніми днями.

«Більшість українців обирають для перетину кордону з ЄС пункти пропуску на польській ділянці – ними скористалися близько 90 тисяч осіб, з яких 82 тисячі, які покинули територію України», – розповіли у відомстві.

Відомо, що задля швидшого перетину кордону у МВС рекомендують скористатися пунктами перетину на кордоні з Угорщиною, вони наразі найменш завантажені (майже порожні), а також зі Словаччиною та Молдовою.

Зазначається, що усі пункти пропуску на західному кордоні працюють у цілодобовому режимі. Їх завантаженість кожні три години висвітлюється на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби, щоб громадяни мали змогу самі обирати найменш заповнені пункти пропуску.

Додамо, що українці, які тікають від війни, матимуть право жити та працювати в Європейському Союзі до трьох років.

Раніше ми повідомляли, що станом на 3 березня, понад 1,2 млн біженців залишили Україну.