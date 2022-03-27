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    Події в Україні

    За добу з-за кордону додому повернулося 27 тис. українців, більшість – чоловіки

    В Україну повертається все більше людей, від початку війни вже понад 440 тис. - За добу з-за кордону додому повернулося 27 тис. українців, більшість – чоловіки
    В Україну повертається все більше людей, від початку війни вже понад 440 тис.
    фото: Місто вечірнє

    Пасажиропотік на західному кордоні зріс на 15%

    Пасажиропотік на західній ділянці кордону 26 березня становив понад 76 тис. Це на 10 тис. або 15% більше, ніж днем раніше. Про це інформує «Інтерфакс-Україна».

    Цікаво, що основне зростання виникло через збільшення числа тих, хто в'їхав в Україну.

    За даними Держприкордонслужби, кордон з України до ЄС та Молдови 26 березня перетнули понад 49 тис. людей осіб у порівнянні з 45 тис. днем раніше – це найвищий показник за тиждень.

    Тим часом на Польщу припало близько 61% тих, хто виїхав, що трохи нижче за середні значення.

    За даними Держприкордонслужби, потік тих людей, які в'їхали в Україну 26 березня, підскочив до 27 тис., 22 з яких – громадяни України. Це найвищий показник від початку повномасштабного наступу Росії на Україну.

    У попередній день цей показник становив 21 тис.

    «Переважна більшість – чоловіки, які готові стати на захист країни. Всього з початку відкритої озброєної агресії в Україну повернулося близько 442 тис. наших земляків», – йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.

    У відомстві нагадали, що всі пункти пропуску на західному кордоні (крім «Дзвінкового») працюють у цілодобовому режимі.

    Держприкордонслужба також повідомила, що за минулу добу значно зросла й кількість оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами – до більш ніж 900 у порівнянні з 600-750 впродовж останнього тижня.

    Станом на 13:00 26 березня Україну з початку війни залишило 3,78 млн людей.

    • Польща прийняла 2,24 млн
    • Румунія та Молдова – 648,25 тис.
    • Угорщина – 349,11 тис.
    • Словаччина – 267,7 тис.

    Тим часом у Росію та Білорусь потрапили 271,25 тис. та 6,34 тис. наших громадян відповідно.

    Нагадаємо, пасажиропотік на кордоні залишається сталим - Держприкордонслужба.

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    Теги: Білорусь ЄС росія окупанти Польща Держприкордонслужба Молдова Словаччина війна Румунія Угорщина Україна кордон окупація #stoprussia
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    За добу з-за кордону додому повернулося 27 тис. українців, більшість – чоловіки