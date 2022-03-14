Біженці можуть отримати тимчасове житло і допомогу через «Дію»

Центри функціонують на базі ЦНАП у багатьох населених пунктах

Усі біженці, які зупинилися в центрі та на заході України, можуть отримати тимчасове житло і допомогу у Центрах турботи. Про те, як знайти ці центри і отримати необхідну допомогу, а також тимчасове житло, розповів сервіс «Дія» у своєму Telegram-каналі.

На базі ЦНАП у населених пунктах працюють Центри турботи, в яких можуть оперативно отримати допомогу біженці, а також військові та бійці територіальної оборони.

«ЦНАП працюють як Центри турботи у 120 населених пунктах, і цей перелік постійно розширюється. У такому ЦНАП можна отримати речі першої потреби і тимчасовий притулок», – йдеться в інформації.

На сьогодні такі центри, в яких можна отримати тимчасове житло, а також іншу необхідну допомогу, функціонують у 14 областях України: Рівненській, Полтавській, Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській, Закарпатській, Запорізькій, Луганській, Хмельницькій, Волинській, Львівській, Черкаській, Вінницькій та Івано-Франківській.

Раніше повідомлялося, що Варшава і Краків прийняли близько 300 тисяч біженців з України, але не можуть прийняти більше.

Нагадаємо, з 24 лютого в Україні повномасштабна війна з Росією. Найбільш складна ситуація у Маріуполі, Сумах, Харкові, Чернігові. Місто Херсон є єдиним обласним центром, який окупований ворогом.

Країни ЄС і НАТО застосували найжорсткіші санкції проти РФ за всю історію. Європейський Союз підготував четвертий пакет санкції проти Росії через її вторгнення в Україну.

Читайте також: Польський Сейм схвалив закон про допомогу українським біженцям