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    Біженці можуть отримати тимчасове житло і допомогу через «Дію»

    Біженці можуть отримати тимчасове житло і допомогу через «Дію»
    фото з відкритих джерел

    Центри функціонують на базі ЦНАП у багатьох населених пунктах

    Усі біженці, які зупинилися в центрі та на заході України, можуть отримати тимчасове житло і допомогу у Центрах турботи. Про те, як знайти ці центри і отримати необхідну допомогу, а також тимчасове житло, розповів сервіс «Дія» у своєму Telegram-каналі.

    На базі ЦНАП у населених пунктах працюють Центри турботи, в яких можуть оперативно отримати допомогу біженці, а також військові та бійці територіальної оборони.

    «ЦНАП працюють як Центри турботи у 120 населених пунктах, і цей перелік постійно розширюється. У такому ЦНАП можна отримати речі першої потреби і тимчасовий притулок», – йдеться в інформації.

    На сьогодні такі центри, в яких можна отримати тимчасове житло, а також іншу необхідну допомогу, функціонують у 14 областях України: Рівненській, Полтавській, Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській, Закарпатській, Запорізькій, Луганській, Хмельницькій, Волинській, Львівській, Черкаській, Вінницькій та Івано-Франківській.

    Раніше повідомлялося, що Варшава і Краків прийняли близько 300 тисяч біженців з України, але не можуть прийняти більше.

    Нагадаємо, з 24 лютого в Україні повномасштабна війна з Росією. Найбільш складна ситуація у Маріуполі, Сумах, Харкові, Чернігові. Місто Херсон є єдиним обласним центром, який окупований ворогом.

    Країни ЄС і НАТО застосували найжорсткіші санкції проти РФ за всю історію. Європейський Союз підготував четвертий пакет санкції проти Росії через її вторгнення в Україну.

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    Теги: війна житло Україна притулок біженці
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    Біженці можуть отримати тимчасове житло і допомогу через «Дію»