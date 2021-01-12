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    У центрі Києва будуть перекриті вулиці через візит Санду

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    У центрі Києва діятимуть тимчасові обмеження руху - У центрі Києва будуть перекриті вулиці через візит Санду
    У центрі Києва діятимуть тимчасові обмеження руху
    Фото з відкритих джерел

    Управління державної охорони попередило про обмеження руху в центрі столиці

    12 січня у зв’язку з офіційним візитом в Україну президента Республіки Молдова Майї Санду можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в Києві. Про це повідомляє Управління державної охорони України.

    Так, у столиці можливі незначні обмеження дорожнього руху на окремих ділянках центральної частини міста.

    Управління державної охорони України спільно з іншими правоохоронними органами забезпечуватиме безпеку та надаватиме супровід делегації президента Республіки Молдова Майї Санду під час її візиту в Україну.

    Як повідомлялося, президентка Молдови Майя Санду їде до Києва підписати низку документів.

    Заходи за участю президентів України і Молдови Володимира Зеленського та Майї Санду у Києві відбудуться без участі ЗМІ.

    12 січня об 11:00 відбудеться офіційна церемонія зустрічі Зеленського і Санду, о 13:00 – церемонія підписання двосторонніх документів, о 13:10 – заяви президентів.

    Майя Санду перемогла на виборах президента Молдови. Її підтримали 57,72% жителів країни. Президент України Володимир Зеленський зізнався у симпатіях новій президентці Молдови.

    Теги: Київ дороги Молдова Управління державної охорони Майя Санду
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