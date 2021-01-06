На Буковині люди перекрили трасу національного значення через ціни на газ

Близько 25-30 людей безперервно рухаються пішохідним переходом

На Буковині у селі Оршівці близько 30 людей перекрили трасу національного значення, що знаходиться на межі Чернівецької та Івано-Франківської областей. Про це повідомили у патрульній поліції Чернівецької області.

Зазначається, що люди обурені підняттям тарифів на газ.

«У селі Оршівці перекриття дороги. Близько 25-30 людей безперервно рухаються пішохідним переходом. Людей не влаштовує підняття тарифів на газ», ─ поінформували у поліції.

Люди не пропускають жоден транспортний засіб. Через це утворилися великі затори в обидві сторони.

Наразі на місці події працюють правоохоронці, які забезпечують порядок на дорозі.

Як повідомлялося 4 січня, обурені жителі Полтавщини перекривали дорогу через ціни на газ.