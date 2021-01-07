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    Тарифні протести: жителі Харківщини перекрили трасу через ціни на газ

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    <span>Жителі міста Валки на Харківщині перекрили трасу Харків-Київ</span> - Тарифні протести: жителі Харківщини перекрили трасу через ціни на газ
    Жителі міста Валки на Харківщині перекрили трасу Харків-Київ
    Фото: Нацполіція

    Із 1 січня в Україні піднялися тарифи на електрику і доставку газу

    На Харківщині, у місті Валки, скандуючи «Ганьба!» люди перекрили рух трасою Київ - Харків.

    Відзначимо, що спершу про подію повідомила Служба автомобільних доріг у Харківській області. У пресслужбі зазначили, що через підвищення тарифів на газ, люди планують перекривати дорогу М-03 у міста Валки.

    Служба автодоріг опублікувала схему об'їзду
    Служба автодоріг опублікувала схему об'їзду

    «У зв’язку з проведенням акції протесту через підвищення цін на газ та його транспортування, громадяни планують перекривати державну дорогу М-03 Київ-Харків-Довжанський у м. Валки біля поста поліції о 12:00 годині. Акція триватиме близько години (з 12:00 до 13:00)», - йдеться у повідомленні.

    У Telegram оприлюднили відео із акції протесту. На кадрах видно, як десятки людей безперервно переходять дорогу і скандують «Ганьба!».

    Нагадаємо, українці вже не вперше перекривають дорогу через зростання тарифів. Подібні акції цього тижня відбулись у Полтавській та Чернівецькій областях.

    Як відомо, більшість постачальників підняли ціни на газ для населення на січень. Також наприкінці грудня стало відомо про підвищення тарифів на опалення.Також в Україні з 1 січня підвищується вартість транспортування газу майже на 80% для 20 обласних газорозподільних компаній-операторів ринку.

     

    Теги: Харків Київ газ тарифи дороги ціни опалення протест українці
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