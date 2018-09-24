Дощі і прохолодно: синоптики розповіли про погоду на 24 вересня



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У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями, вдень місцями сильні дощі

У понеділок в Україні утримається прохолодна й дощова погода з поривами вітру 15-20 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Зазначається, що 24 вересня в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі у західних, більшості північних та Вінницькій областях, вдень в Україні дощі, місцями, крім південного сходу, сильні дощі.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вночі на Правобережжі, вдень в Україні пориви 15-20 м/с, у західних областях місцями 25-28 м/с. Температура вночі 6-11°; вдень у західних та північних областях 12-17°, на решті території 18-23°.

У Києві сьогодні також буде хмарно з проясненнями. Дощі, вдень місцями сильні. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень близько 15°.

На Київщині хмарно з проясненнями. Дощі вдень місцями сильні. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 12-17°.

Раніше синоптики повідомили, в Україну завітала справжня осінь з прохолодним вітром та дощами.