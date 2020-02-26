МОЗ оприлюднило результати тестів на коронавірус в Нових Санжарах



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Обсервація у Нових Санжарах Фото: facebook com Oleksandr Makhov

Результати тестів на коронавірус - негативні

Тести на коронавірус не виявили інфікування у 48 евакуйованих з китайського Уханя, які перебувають в обсервації на території медцентру «Нові Санжари». Про це на брифінгу заявив радник прем’єр-міністра України Антон Турупалов.

За словами Турупалова, сьогодні стали відомі перші результати тестів на коронавірус, які було взято в евакуйованих з Уханя.

«Ми сьогодні отримали перші результати. Це для нас добра новина. 48 проб, результати яких сьогодні до нас надійшли, виявились негативними. Тобто, ми точно знаємо, що 48 осіб, які тут перебувають, у них нема коронавірусу», - заявив він.

Радник глави уряду додав, що про результати решти тестів на коронавірус буде повідомлено окремо.

«Очікуємо, що вони (тести - ред.) будуть такі самі. У будь-якому разі Полтавська область і будь-яка інша область готова до будь-яких результатів і готова реагувати, якщо будуть інші результати, то оперативно, за планом, буде реагування», - зазначив Турупалов.

Раніше стало відомо, що Україна отримала від ВООЗ тести на коронавірус Covid-19.

До слова, раніше Главком повідомляв, що в Україні створили тести для виявлення коронавірусу. Вони уп'ятеро дешевші за німецькі.

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.