  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    МОЗ оприлюднило результати тестів на коронавірус в Нових Санжарах

    • Розсилка
    <span>Обсервація у Нових Санжарах&nbsp;</span> - МОЗ оприлюднило результати тестів на коронавірус в Нових Санжарах
    Обсервація у Нових Санжарах 
    Фото: facebook com Oleksandr Makhov

    Результати тестів на коронавірус - негативні

    Тести на коронавірус не виявили інфікування у 48 евакуйованих з китайського Уханя, які перебувають в обсервації на території медцентру «Нові Санжари». Про це на брифінгу заявив радник прем’єр-міністра України Антон Турупалов.

    За словами Турупалова, сьогодні стали відомі перші результати тестів на коронавірус, які було взято в евакуйованих з Уханя.

    «Ми сьогодні отримали перші результати. Це для нас добра новина. 48 проб, результати яких сьогодні до нас надійшли, виявились негативними. Тобто, ми точно знаємо, що 48 осіб, які тут перебувають, у них нема коронавірусу», - заявив він.

    Радник глави уряду додав, що про результати решти тестів на коронавірус буде повідомлено окремо.

    «Очікуємо, що вони (тести - ред.) будуть такі самі. У будь-якому разі Полтавська область і будь-яка інша область готова до будь-яких результатів і готова реагувати, якщо будуть інші результати, то оперативно, за планом, буде реагування», - зазначив Турупалов.

    Раніше стало відомо, що Україна отримала від ВООЗ тести на коронавірус Covid-19.

    До слова, раніше Главком повідомляв, що в Україні створили тести для виявлення коронавірусу. Вони уп'ятеро дешевші за німецькі.

    Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.

     

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я медицина Полтавщина хвороби карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ