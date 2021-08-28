Укрпошта заявила про повний перехід на паспорти в смартфоні

Державна Укрпошта з 28 серпня буде приймати е-паспорти в мобільному додатку Дія з метою верифікації або ідентифікації клієнтів для проведення всіх операцій

Укрпошта розширила перелік послуг, які вона надає по паспорту в додатку Дія. Про це йдеться в заяві компанії на офіційному сайті.

Таким чином, Укрпошта буде приймати паспорт в смартфоні під час видачі поштових відправлень, оформленні або видачі поштових переказів, сплати платежів, виплати пенсій та допомог.

«Верифікація клієнта шляхом зчитування індивідуального цифрового штрихкоду з мобільного додатка стала можлива завдяки тому, що Укрпошта приєдналася до Інтегрованої системи електронної ідентифікації», – зазначив заступник генерального директора Укрпошти з розвитку мережі Дмитро Поліщук.

Раніше паспорт в додатку Дія можна було використовувати тільки для отримання відправлень і грошових переказів.

Водночас відповідно до закону про фінансовий моніторинг, при видачі міжнародних грошових переказів на суму до 30 тис. грн, прийманні або виплати грошових переказів в межах України на суму від 5 тис. грн і більше, а також у разі приймання / виплати одного або декількох переказів післяоплата на загальну суму від 5 тис. грн, працівник поштового відділення зобов'язаний запитати паперові оригінали документів, щоб зробити копію.

У разі проведення операції на загальну суму від 30 тис. грн клієнту додатково надається для заповнення опитувальник. У разі прийняття перекладу на суму 400 тис. грн або більше до опитувальника необхідно додати копії документів, що підтверджують джерела походження коштів.

До слова, раніше Укрпошта пояснила, в яких випадках клієнтам треба нести з собою у відділення копію паспорта.

Також «Укрпошта» представила низку нових марок, на яких фігурують птахи. На марках випуску «Птахи України. Куроподібні» зображені «Орябок лісовий», «Глушець білодзьобий», «Фазан звичайний», «Перепілка звичайна», «Куріпка біла», «Куріпка сіра», «Тетерук євразійський» та «Кеклик кремовогорлий».