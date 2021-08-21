«Укрпошта» пояснила, в яких випадках клієнтам треба нести з собою у відділення копію паспорта

Клієнти поштового оператора скаржаться на вимоги надати «ксерокс» паспорта при отриманні грошового переказу. Компанія розтлумачила правила

Клієнти «Укрпошти», які скористалися послугою адресного переказу, зіткнулися із незручністю. Листоноші на місцях вимагають у таких одержувачів згрупованих переказів додатково копію паспорта, яку вони не мають змоги надавати/виготовляти вдома.

При цьому у вимогах для отримання адресних переказів до 30 000 гривень, які розміщено на сайті «Укрпошти», чітко вказано – достатньо мати лише «оригінал документу, що посвідчує особу, або копії е-паспорта/е-паспорта для виїзду за кордон із застосунку Дія (при здійсненні поштового переказу в автоматизованому відділенні Укрпошти)».

Проблема виникла за укладеними договорами з юридичними особами-відправниками при розрахунках за паї.

У пресслужбі «Укрпошти» «Главкому» пояснили ситуацію.

«Відповідно до вимог фінансового моніторингу, Укрпошта, як суб’єкт первинного фінансового моніторингу, при видачі грошових переказів в межах України на суму від 5 тис грн і більше має забезпечити верифікацію клієнта-отримувача коштів. Згідно ч.1 п.12 Додатку 2 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затверджене Постановою Національного банку України від 28.07.2020 №107 (далі – Положення), установа отримує ідентифікаційний документ під час здійснення верифікації клієнта шляхом пред’явлення оригіналу документа власником у його особистій присутності (під особистою присутністю слід уважати фізичну присутність особи, верифікація якої здійснюється, в одному приміщенні з уповноваженим працівником установи під час здійснення верифікації його особи). Відповідно до п.13 Додатку 2 до Положення, факт особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації підтверджується підписом клієнта на копії документів, що засвідчують його особу. При виплаті переказів до 4999 грн верифікація непотрібна, достатньо показати оригінал паспорту чи інший документ, що засвідчує особу отримувача», – ідеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що компанія «Укрпошта» працюватиме у День Незалежності України 24 серпня. Послуги надаватимуть чергові відділення поштового оператора.

Також «Укрпошта» представила низку нових марок, на яких фігурують птахи. На марках випуску «Птахи України. Куроподібні» зображені «Орябок лісовий», «Глушець білодзьобий», «Фазан звичайний», «Перепілка звичайна», «Куріпка біла», «Куріпка сіра», «Тетерук євразійський» та «Кеклик кремовогорлий».

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