Майже 800 тисяч українців завантажили «ДІЮ» за дві доби – Федоров
Наразі реєстр працює стабільно, як і авторизація через банки
Віцепрем’єр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що майже 800 тисяч українців завантажили мобільний застосунок «ДІЯ» за дві доби.
Про це він написав в Facebook.
«Майже 800 тисяч українців завантажило Дію за 2 доби, успішно авторизованих – 667 тисяч. Готуємося до першого мільйону», – написав Федоров.
Він зазначив, що наразі «ДІЯ» є першою в рейтингу українського App Store у категоріях Utilites та Топ-безкоштовних, а також є першою в рейтингу топ-безкоштовних у Play Market.
«Учора застосунок протримався на 6 позиції в українському пошуку App Store, в американському – на першій! Статистика завантажень: 667 401 авторизованих користувачів (ті, хто авторизувалися через банки), 795 038 унікальних користувачів (ті, хто завантажили Дію без проходження авторизації)», – написав урядовець.
За його словами, серед унікальних користувачів є 486 305 користувачів Android, 310 914 користувачів iOS, 359 567 підтягнених посвідчень з фото, 295 788 підтягнених техпаспортів.
Федоров додав, що наразі реєстр працює стабільно, як і авторизація через банки. Електронний кабінет водія перенесений на нові сервери, і МВС успішно працює над вдосконаленням його роботи.
Напередодні Київстар підписав Меморандуму про співпрацю з Міністерством цифрової трансформації, в рамках якого сторони домовилися про спільну роботу у трьох напрямках. Мова йде про поширення цифрових навичок та мобільної грамотності серед населення, підвищення рівня обізнаності щодо ризиків для дітей в Інтернеті та покращення рівня цифрової компетенції українських підприємців і розповсюдження технологічних рішень для ефективного ведення бізнесу.
Київстар також працює над низкою ініціатив у цих сферах, зокрема, над проєктом мобільної грамотності для людей старшого покоління «Смартфон для батьків». Спеціальний онлайн-курс покликаний допомогти усім охочим навчитись користуватись смартфонами та всіма їхніми перевагами.
Крім цього, Київстар пропонує безлімітний нетарифікований доступ до більш ніж 40 застосунків, у тому числі до освітніх сервісів Wikipedia та Prometheus. У пресслужбі зауважили, що й надалі компанія буде працювати над тим, аби надавати безлімітний доступ до інших соціально важливих сервісів.