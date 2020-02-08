Майже 800 тисяч українців завантажили «ДІЮ» за дві доби – Федоров



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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

Наразі реєстр працює стабільно, як і авторизація через банки

Віцепрем’єр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що майже 800 тисяч українців завантажили мобільний застосунок «ДІЯ» за дві доби.

Про це він написав в Facebook.

«Майже 800 тисяч українців завантажило Дію за 2 доби, успішно авторизованих – 667 тисяч. Готуємося до першого мільйону», – написав Федоров.

Він зазначив, що наразі «ДІЯ» є першою в рейтингу українського App Store у категоріях Utilites та Топ-безкоштовних, а також є першою в рейтингу топ-безкоштовних у Play Market.

«Учора застосунок протримався на 6 позиції в українському пошуку App Store, в американському – на першій! Статистика завантажень: 667 401 авторизованих користувачів (ті, хто авторизувалися через банки), 795 038 унікальних користувачів (ті, хто завантажили Дію без проходження авторизації)», – написав урядовець.

За його словами, серед унікальних користувачів є 486 305 користувачів Android, 310 914 користувачів iOS, 359 567 підтягнених посвідчень з фото, 295 788 підтягнених техпаспортів.

Федоров додав, що наразі реєстр працює стабільно, як і авторизація через банки. Електронний кабінет водія перенесений на нові сервери, і МВС успішно працює над вдосконаленням його роботи.

«ДІЯ» – це мобільний застосунок, який дозволить зберігати необхідні документи в електронному вигляді та спростить користування державними послугами онлайн. Без тарифікації мобільного інтернету його зможуть використовувати всі абоненти Київстар, незалежно від форми обслуговування. Завантажити застосунок можна за посиланнями для Android nf iOS.

Напередодні Київстар підписав Меморандуму про співпрацю з Міністерством цифрової трансформації, в рамках якого сторони домовилися про спільну роботу у трьох напрямках. Мова йде про поширення цифрових навичок та мобільної грамотності серед населення, підвищення рівня обізнаності щодо ризиків для дітей в Інтернеті та покращення рівня цифрової компетенції українських підприємців і розповсюдження технологічних рішень для ефективного ведення бізнесу.

Київстар також працює над низкою ініціатив у цих сферах, зокрема, над проєктом мобільної грамотності для людей старшого покоління «Смартфон для батьків». Спеціальний онлайн-курс покликаний допомогти усім охочим навчитись користуватись смартфонами та всіма їхніми перевагами.

Крім цього, Київстар пропонує безлімітний нетарифікований доступ до більш ніж 40 застосунків, у тому числі до освітніх сервісів Wikipedia та Prometheus. У пресслужбі зауважили, що й надалі компанія буде працювати над тим, аби надавати безлімітний доступ до інших соціально важливих сервісів.