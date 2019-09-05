«Укрзалізниця» має намір запровадити новий порядок організації перевезення вантажів



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Фото: facebook.com

У новому порядку компанія пропонує клієнтам підписувати новий договір не в паперовому, а в електронному вигляді

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрзалізниця» має намір запровадити новий порядок організації перевезення вантажів. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав голова правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

«Найближчим часом ми запроваджуємо новий порядок організації перевезення вантажів», - написав він.

З його слів, у новому порядку компанія пропонує клієнтам підписувати новий договір не в паперовому, а в електронному вигляді.

Також новий порядок передбачає запровадження нової плати для поліпшення обігу вагона.

«Хочемо стимулювати вантажовідправників. Наша логіка така: чим справніше керуєш технологічним процесом - тим менше платиш. Використовувати зерновози як елеватори, бо це дешевше - не за адресою», - зазначив Кравцов.

Також Кравцов додав, що під час обговорення «Укразалізниця» впровадила в новий порядок низку ініціатив від бізнесу.

Зокрема, перенесла тимчасової кордон із 48 годин до 72 годин, коли плата за користування вагонами під вантажними операціями різко збільшується.

Також було передбачено більш лояльні умови за здвоєними операціями: спочатку пропонувалося 6 годин безкоштовного користування вагонами, а зараз 12.

Крім того, в новому порядку передбачили 25-відсоткову знижку для маршрутних відправлень.

Як повідомлялось, в 2018 році порівняно з 2017 роком «Укрзалізниця» збільшила чистий прибуток на 78%, або на 89,9 млн гривень, до 203,9 млн гривень, збільшивши дохід на 12,8% до 83,4 млрд гривень.

«Укрзалізниця» почала свою господарську дiяльнiсть 1 грудня 2015 року, а 31 жовтня 2018 року Кабінет Міністрів вирішив змінити форму власності публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця» на приватне акціонерне товариство.

Також Кабмін вирішив перейменувати «Публічне акціонерне товариство «Укрзалізниця» в «Акціонерне товариство «Укрзалізниця».

До складу «Укрзалізниці» входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровська залізниці, а також інші підприємства й організації єдиного виробничо-технологічного комплексу, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.