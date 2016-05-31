«Укрзалізниця» неправильно переклала назви станцій на Закарпатті
- Сьогодні, 10:41
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Користувачі соцмереж помітили помилки у розкладі руху потягів
На одній із залізничних станцій на Закарпатті розміщений розклад приміських поїздів, у якому назви зупинок потягів із помилками перекладені на англійську мову.
Відповідне фото на своїй сторінці у Facebook опублікував український поет Лесь Белей.
«Укрзалізниця", лова-лова, взяла перекладачем Павла Зіброва», – підписав опубліковане фото його автор.
Зазначимо, що ще одне фото із розкладом «Укрзалізниці» опублікував користувач Володимир Фесков. Він звернув увагу на невідповідність у назвах станцій «Батьово» та «Мукачево» в україномовному та англомовному варіантах.