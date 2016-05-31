«Укрзалізниця» неправильно переклала назви станцій на Закарпатті

Користувачі соцмереж помітили помилки у розкладі руху потягів

На одній із залізничних станцій на Закарпатті розміщений розклад приміських поїздів, у якому назви зупинок потягів із помилками перекладені на англійську мову. Відповідне фото на своїй сторінці у Facebook опублікував український поет Лесь Белей. «Укрзалізниця", лова-лова, взяла перекладачем Павла Зіброва», – підписав