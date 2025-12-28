В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня

В Україні помірний, вночі у північно-східній частині значний сніг, мокрий сніг

Сьогодні, 28 грудня, в Україні хмарно, сніжитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Помірний, вночі у північно-східній частині значний сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця, вдень на Правобережжі налипання мокрого снігу. Вітер північно-західний (на сході країни південно-західний), 7-12 м/с, на Правобережжі пориви 15-20 м/с, у західних, Вінницькій та Одеській областях пориви 25-28 м/с, хуртовина. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Прогноз погоди на 28 грудня Укргідрометцентр

У неділю, 28 грудня, у Києві ммарно, йтиме сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовина. Температура по Київській області вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, у столиці вночі та вдень 0-2° морозу.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва – I рівень небезпечності, жовтий Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня зима. Очікується стабільно низька температура повітря, подекуди з потужними нічними морозами, а також снігопади та ожеледиця на дорогах у більшості регіонів. Найхолодніше буде наприкінці тижня.