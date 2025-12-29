В Україні хмарно: погода на 29 грудня

На заході, південному заході України місцями очікується невеликий сніг

Сьогодні, 29 грудня, в Україні хмарно, сніжитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні помірний, вдень на заході, південному заході країни місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, на Правобережжі, крім Закарпаття, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина. Температура вночі 1-6° морозу, в Карпатах до 9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла, на крайньому півдні 1-4° тепла.

Прогноз погоди на 29 грудня Укргідрометцентр

У понеділок, 29 грудня, у Києві хмарно, йтиме сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с, хуртовина. Температура по Київській області вночі 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла, у столиці вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва – I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня зимова погода. На зміну відносно спокійному грудню прийде суттєве похолодання, яке супроводжуватиметься опадами у вигляді мокрого снігу та дощу. Новорічна ніч обіцяє бути морозною, що додасть потужного зимового настрою.