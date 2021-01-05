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    Укрзалізниця повідомила, як зміниться робота поїздів під час січневого нокдауну

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    Потяги далекого сполучення і приміські будуть курсувати під час жорсткого карантину з 8 до 24 січня - Укрзалізниця повідомила, як зміниться робота поїздів під час січневого нокдауну
    Потяги далекого сполучення і приміські будуть курсувати під час жорсткого карантину з 8 до 24 січня

    Залізниця забезпечить усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей

    В Україні під час січневого нокдауну з 8 по 24 січня залізничне сполучення буде повністю забезпечене. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

    «Укрзалізниця забезпечить курсування поїздів далекого й приміського сполучення під час чергового посилення карантину в країні з 8 по 24 січня, продиктованого рішенням уряду», - йдеться у повідомленні.

    Також повідомляється, що Укрзалізниця забезпечить усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей.

    Як повідомляв раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов, січневий карантин залишається в силі попри спад Covid-19 в Україні.

    Нагадаємо, в Україні з 8 по 24 січня посилять карантин. У цей період буде заборонена повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, діяльність театрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів.

    Теги: міністр Укрзалізниця потяг залізниця Максим Степанов карантин робота
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