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    Встигніть до локдауну: «Полярний експрес» чекає на маленьких киян (фото, відео)

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    Поїзд відправляється зі станції &laquo;Київ-Пасажирський дитячий&raquo; - Встигніть до локдауну: «Полярний експрес» чекає на маленьких киян (фото, відео)
    Поїзд відправляється зі станції «Київ-Пасажирський дитячий»
    Фото: Київська дитяча залізниця

    Святковий потяг курсуватиме до 7 січня включно

    На Київській дитячій залізниці курсує святковий поїзд «Полярний експрес». Він працюватиме до 7 січня включно.

    Поїзд відправляється зі станції «Київ-Пасажирський дитячий», що у Сирецькому парку столиці, о 10:30, 11:50, 13:10, 14:30, 15:50 та о 17:10.

    Під час однієї подорожі «Полярний експрес» проїжджатиме понад 6 км за 30 хвилин. Поїзд сформовано з шести пасажирських вагонів та тепловоза. Про це повідомляє Київська дитяча залізниця.

    Для створення новорічного настрою працівники залізниці підібрали відповідний музичний супровід, святкова музика гратиме як у вагонах, так і на станціях залізниці. На вході до дитячої залізниці гостей зустрічатиме святково вбрана ялинка. Також пасажири зможуть відвідати музей історії Південно-Західної залізниці у супроводі екскурсовода.

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    Встигніть до локдауну: «Полярний експрес» чекає на маленьких киян (фото, відео)
    Встигніть до локдауну: «Полярний експрес» чекає на маленьких киян (фото, відео)
    Встигніть до локдауну: «Полярний експрес» чекає на маленьких киян (фото, відео)
    Встигніть до локдауну: «Полярний експрес» чекає на маленьких киян (фото, відео)

    Дитяча залізниця працює з дотриманням усіх санітарних норм, встановлених на час дії карантину.

    Нагадаємо, що вперше дитяча залізниця приймала маленьких киян та гостей міста у зимовий період минулого року. Поїзд, прикрашений святковими гірляндами, припав до душі багатьом пасажирам.

    В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

    Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

    Теги: Київ діти Укрзалізниця потяг
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